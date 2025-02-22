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Pamukova'da Gençler Kar Yağışını Çiftetelli ile Kutladı

Pamukova'da Gençler Kar Yağışını Çiftetelli ile Kutladı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde gençler, lapa lapa yağan kar altında çiftetelli oynayarak eğlenceli anlar yaşadı. O anları cep telefonu kameralarıyla kaydettiler.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde gece saatlerinde bir grup genç, kar yağışını çiftetelli oynayarak kutladı.

Sakarya'da kar yağışı belli aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Pamukova Şeyhvarmaz Mahallesi'nde gece saatlerinde lapa lapa kar yağdı. Mahalleli bir grup genç ise kar yağışının tadını çıkarmayı ihmal etmedi. Oyun havası açan gençler, çiftetelli oynayarak yağan karın altında eğlenceli anlar yaşadı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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