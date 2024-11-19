Pakistan'da Uluslararası Savunma Fuarı'na Türk Firmalar Katıldı

Pakistan'da 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri'ne (IDEAS) Türk savunma sanayisinden 21 firma katıldı.

Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri'nin (IDEAS) 12'ncisi Pakistan'ın Karaçi kentinde başladı. Karaçi Fuar Merkezi'nde 22 Kasım'a kadar sürecek olan fuara, 41 ülkeden 560'tan fazla firma katılırken, Türk savunma sanayisinden aralarında ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TİSAŞ, TUSAŞ ve ULAK gibi 21 firma yer alıyor. Organizatörlere göre, bu yıl fuara en büyük katılım Türkiye tarafından sağlanırken, Türkiye'nin ardından en fazla katılım Çin yaptı. İran ve İtalya, ise fuara ilk kez katıldı.

Kurulduğu 2000 yılından bu yana IDEAS, savunma üreticileri, girişimciler, Ar-Ge uzmanları, finans uzmanları ve üst düzey politikacılar için savunma alanında işbirliği, bilgi paylaşımı ve destek girişimlerini teşvik ediyor. - KARAÇİ