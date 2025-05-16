Özel Gereksinimli Bireylerden Temsili Askerlik Töreni

Özel Gereksinimli Bireylerden Temsili Askerlik Töreni
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Denizli'de düzenlenen temsili askerlik töreninde özel gereksinimli vatandaşlar, mutlu bir gün geçirerek askerlik görevlerini yerine getirdiler. Tören, protokol üyeleri ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de özel gereksinimli vatandaşlar, 1 günlük temsili askerlik görevini yerine getirdi. Tezkereleri olan özel gençlerin yaşadığı mutluluğa protokol ve aileleri eşlik etti.

Denizli Tugay Komutanlığında düzenlenen törene Vali Ömer Faruk Coşkun, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ertan Dabi, Pamukkale Üniversitesi Rektör Vekili Prof Dr. Mehmet İnel, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek, kurum amirleri, askerler ve özel gereksinimli bireylerin aileleri katıldı.

Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen 1 günlük temsili askerlik görevi töreninde her renkli hem de duygusal anlar yaşandı. Denizli Tugay Komutanlığına sabah saatlerinde gelen özel gereksinimli vatandaşlar, öncelikle askeri elbiselerini giydi. Askeri eğitim almalarının ardından, yemin töreni için yerlerini alan özel gençler büyük heyecan yaşadı. Temsili yemin töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri, özel gereksinimli vatandaşlara terhis belgelerini teslim etti.

Törende son olarak özel gereksinimli vatandaşların askeri geçiş töreni gerçekleşti. Duygusal anların yaşandığı aile buluşmasının ardından silah sergisinin gezilmesiyle tören sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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