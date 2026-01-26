Özel Eğitim Kurumları Konfederasyonu Sinop Temsilcisi Demirpençe; "Öğretmenlerimize Verdiğimiz Maaşlarımızı Ödeyemez Hale Geldik"

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Özel Eğitim Kurumları Konfederasyonu Sinop Temsilcisi Dursun Demirpençe, "Biz desteğimizi devletten alıyoruz. Lakin bu sene enflasyona tamamen yenildik. 2006 yılında bir öğrenci başına bir asgari ücret kadar alırken bu sene asgari ücretin 4'te 1'ine geriledik. Öğretmenlerimize verdiğimiz maaşlarımızı ödeyemez hale geldik. Sıkıntımız gerçekten çok büyük" dedi.

Özel Eğitim Kurumları Konfederasyonu Sinop Temsilcisi Dursun Demirpençe, devlet tarafından kendilerine verilen desteğin yetersiz olduğunu ve kurumlarının kapanma seviyesine geldiğini söyledi.

Demirpençe, şöyle konuştu.

"Biz özel özel eğitim kurumları olarak rehabilitasyon hizmeti vermekteyiz. Sinop'ta 8, Türkiye geneli 6 bin 380 kurumla 620 bin öğrenciye hizmet veriyoruz. Biz desteğimizi devletten alıyoruz. Lakin bu sene enflasyona tamamen yenildik. 2006 yılında bir öğrenci başına bir asgari ücret kadar alırken bu sene asgari ücretin 4'te 1'ine geriledik. Sürdürebilirliğimiz, kurumlarımızın devamı, öğretmenlerimize verdiğimiz maaşlarımızı ödeyemez hale geldik. Sıkıntımız gerçekten çok büyük. Biz bu alanın hamisi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımıza bize kulak vermesini istiyoruz. Bizi desteklemesini istiyoruz. Maliye Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza sesleniyoruz. Bizlere kulak versinler. Bizim dertlerimizi dinlesinler. Bizim bu kurumlarda bu engelli bireylerimize ya da özel çocuklarımıza hizmet vermemizi kolaylaştırsınlar istiyoruz artık. Yüzde 27 oranında bir artış verileceği, hatta Resmi Gazete'de de bu gece yayınlanacağı söyleniyor ama yüzde 27'lik dilim bir ders sayısının lira altında kalacağı bir rakam. Biz bu rakamlarla gerçekten bu işi sürdüremeyeceğiz. Kurumlarımız kapanma noktasına geldi artık."