Ovacık'ta Turizm Denetimleri Artıyor

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri yaz aylarına girilmesiyle birlikte şehrin turizm yoğunluğu olan Ovacık ilçesinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Yaz sezonu başlamadan önce Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince denetim düzenlenerek, eksikleri bulunan esnaflar mağduriyet yaşamamaları konusunda uyarıldı. 6502 sayılı kanun kapsamında toplamda 25 işletmede 110 ürün inceleyen ekipler, 1 işletmeye ise idari yaptırım uyguladı. Sezon boyunca denetimlerin artarak devam edeceği dile getirilirken, sorun yaşayan vatandaşların Haksız Fiyat Artışı mobil uygulamasından şikayetlerini il müdürlüklerine iletebilecekleri hatırlatıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, "Ovacık ilçesi ilimizin en gözde ilçelerinden bir tanesidir. Şehrimizin turizm merkezi olan Ovacık ilçemize dışarıdan gelen vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ekiplerimiz önlemlerini aldı. Önce esnafımızı uyardık, eksiklerini belirleyerek bunları gidermelerini istedik. Sezon boyunca da denetimlerimiz sadece Ovacık'ta değil tüm ilçelerimizde artarak devam edecek" dedi. - TUNCELİ