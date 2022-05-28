Otobanda tehlikeli serinlik kamerada: Kapısı açık araçta ayaklarını uzatarak yattı - Haberler

Otobanda tehlikeli serinlik kamerada: Kapısı açık araçta ayaklarını uzatarak yattı

-Kapısı açık araçta ayaklarını uzatarak yattı

İSTANBUL - İstanbul'da yaz sıcaklarının hissedilmeye başlanmasıyla birlikte vatandaşlardan ilginç görüntüler gelmeye başladı. TEM Otoyolunda kapısı açık şekilde ilerleyen hafif ticari bir aracın arka koltuğunda ayaklarını uzatarak yatan vatandaşın yolculuğu başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da, Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen hafif ticari aracın arka koltuğunda uzanan bir vatandaş aracın kapısı açık şekilde ilerleyerek sıcaktan rahatlamaya çalışması başka bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. Kendisini telefon ile kayıt alan sürücüye ayaklarını sallayarak selam veren vatandaş bir süre sonra farklı güzergaha giderek ayrıldı.