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Otizmli Çocuklar Kürek Sporu ile Emin Adımlarla

Otizmli Çocuklar Kürek Sporu ile Emin Adımlarla
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Adıyaman'da düzenlenen etkinlikte otizmli ve down sendromlu çocuklar, profesyonel sporcular eşliğinde kürek sporu ile tanıştı. Eğlenceli anlar yaşayan çocuklar, tekrar katılmak istediklerini belirtti.

Adıyaman'da otizmli çocuklar, kürek sporu ile tanışarak hem eğlendi hem de unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gazihandede Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, otizmli ve down sendromlu çocuklar, kürek sporcularıyla birlikte teknelere binerek Atatürk Barajı Gölü'nde kürek çekti.

Kürek branşıyla ilk kez tanışan çocuklar, profesyonel sporcular eşliğinde kürek çekmenin heyecanını yaşadı. Su üzerinde gerçekleştirilen etkinlik boyunca büyük mutluluk yaşayan çocuklar, hem eğlendi hem de yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Etkinliğe katılan çocuklar, tekrar gelmek istediklerini dile getirerek yaşadıkları mutluluğu paylaştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Spor varsa engel yoktur' sloganıyla, engelli ve özel gereksinimli bireyler için sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda çocuklarımızı ilk kez kürek sporu ile tanıştırdık. Su üzerindeki parkurda keyifli vakit geçiren çocuklarımız, etkinlik sonunda çok mutlu olduklarını ve yeniden katılmak istediklerini belirttiler. Bizler de böyle anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Engelleri aşmanın yolu, çocuklarımıza destek olmaktan geçiyor. Hepimiz birer engelli adayı olduğumuzu unutmadan, Down sendromlu ve otizmli bireylerin yaşamlarına dokunmalıyız. Spor, onların hayata daha güçlü tutunmalarını sağlıyor. Bizler, sadece sağlıklı bireyler için değil, tüm özel bireyler için de gerekli tüm imkanları sağlamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Keleş, etkinliğe katkı ve desteklerinden dolayı Adıyaman Otizm Derneği yöneticilerine ve ailelerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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