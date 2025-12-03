Enflasyon Açıklandı, Yurttan Tepkiler Var... Osmaniye: "Dalga Geçiyorlar, Yalan Söylüyorlar. Enflasyon Düşmedi"

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayı enflasyon oranını aylık yüzde 0,87 yıllık ise yüzde 31,07 olarak açıklamasına Osmaniyeli yurttaşlar tepki gösterdi. Bir yurttaş, "İnandırıcı bir şey görmüyorum ben. Ben tek kelime inanmıyorum. Maaşlarımız enflasyona göre artacak, hedef küçük gösterip maaşı düşük vermek" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,87, yıllık yüzde 31,07 arttı. Kasım ayı enflasyon verilerine Osmaniyeliler tepki gösterdi.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarını inandırıcı bulmayan yurttaşlar tepkilerini şöyle dile getirdiler:

"İnandırıcı bir şey görmüyorum ben. İnanmıyorum ben tek kelime. Maaşlarımız enflasyona göre artacak. Hedef zaten küçük gösterip, maaşı düşük vermek."

"Mümkün değil yani, inanmıyoruz. Enflasyonun düşmesi mümkün değil, düşmedi."

"Dalga geçiyorlar, yalan söylüyorlar. Enflasyon düşmedi. Hangisi düşmüş aldığımız öteberinin? Giyecek mi düşmüş? Yiyecek mi düşmüş? Ne düşmüş? "

"Gitgide pahalanıyor. Enflasyon nasıl düşüyor? Hani ucuz veren bir şey yok. Ben düştüğüne hiç inanamıyorum. Hiçbir şeyin yanına varılacağı yok ki."

"16 bin 804 lira maaş alıyoruz, buna rağmen emekli olarak çalışıyoruz, hala geçim sorunu yaşıyoruz. TÜİK herhalde iyi biliyor, maaşları da o ayarlasın, bir ay beraber geçinelim. Ne bileyim, tuhaf bir durum. Enflasyon değil de damdan başka bir şey düştü herhalde."

"Bu gerçeklere tamamen aykırı bir açıklama. Emekli ve memur maaşlarını düşük göstermek için yapılan bir çalışma. TÜİK'e ben inanmıyorum."

"Yalan söylüyorlar. Zaten maaş mı veriyorlar ki? Gerekirse onu da alsınlar. Ne veriyor zaten?"