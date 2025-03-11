Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı

İki CHP'li belediyeye terör soruşturması! Onlarca gözaltı var
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak

8 maddelik anlaşmada çarpıcı detay! Tarihi adım bugün atılıyor
Ankara, SDG ile Suriye'nin anlaşmasına nasıl bakıyor? Sürpriz anlaşma kulisleri salladı

Ankara, SDG-Suriye anlaşmasına nasıl bakıyor?
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Osmaniyeli Genç, Unutulmaya Yüz Tutmuş Nalbantlık Mesleğini Yaşatıyor

Osmaniyeli Genç, Unutulmaya Yüz Tutmuş Nalbantlık Mesleğini Yaşatıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaşayan Doğan Karadeli, atlara olan tutkusuyla nalbantlık mesleğini yaşatıyor. Kendi yarış atlarına bakan Karadeli, çevre illere de hizmet veriyor ve bu zorlu mesleği bir hobi olarak sürdürdüğünü belirtiyor.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaşayan gencin atlara olan tutkusu, kendisini nalbant yaptı. Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde yaşayan Doğan Karadeli, unutulmaya yüz tutmuş nalbantlık mesleğini devam ettiriyor. Doğan Karadeli'nin hep hayalinde bir yarış atı vardı. Çocukluktan bu yana bu hayalle yatıp kalkan Karadeli, sonunda "Anoş" isimli damızlığa ayrılmış olan yarış atını satın aldı. 14 yaşında olan ve Türkiye Jokey Kulübü kayıtlı atı olan Anoş bugüne kadar bir çok koşuda şampiyon olup başarılar elde etmiş olsa da yaşı gereği artık koşmuyor. Anoş'a vefa gösterip onu satın alan Doğan Karadeli, atına köyde samanlıktan bozma bir ahırda gözü gibi bakıyor. Anoş'un yanısıra ahırında kendisine ait 4 yarış atı olan ve atlarına gözü gibi bakan Karadeli, atların bakımını da bizzat kendisi yapıyor. Zamanla tırnak bakımını yaparak öğrendiği nalbantlığı sadece kendi atlarına değil, çevre il ve ilçelere de giderek diğer at sahiplerine de yardımcı oluyor. Atların kendisinde bir tutku olduğunu söyleyen Doğan Karadeli " Atlara olan merakım dedemden geliyor. Dedemin iki atı vardı, bende at üstünde büyüdüm. Sonra belirli bir yaşa gelince yarış atı satın almak istedim. İki erkek tayım var bir kısrağım var. Yarış atlarına bakımı hobi olarak yapıyorum. Yakın çevremizde nalbant yok. Kendi işimi kendim halledeyim dedim. Belgesellerden videolardan izleye izleye atlara ayak bakımı yapmayı öğrendim. Şu anda atlarıma kendim bakıyorum. Çevre il ve ilçelerden de at sahipleri arıyor. Gidip onlara da yardımcı oluyorum. Nalbantlık zor bir iş olsa da zevkli bir iş. Türkün örf ve adetini sürdürmeye çalışıyorum" dedi - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Devlet başkanı 7 bin polisin katıldığı operasyonla yakalandı
img

Polise akılalmaz sözler! Karısı ve çocuğuyla tehdit etti
img

Türkiye'nin rezervlerinin on katı para eridi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı

Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı
Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı

Öz evladına yaptığı rezillik cezasız kalmadı
Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! İşte final tarihi

Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! İşte final tarihi
Rusya-Ukrayna savaşında kanlı gece! 337 insansız hava aracı vuruldu

Böylesi hiç yaşanmadı! Rusya'nın açıkladığı rakam hayli vahim
Nevşehir'de bir köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı

İftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.