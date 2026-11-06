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Osmaniye Kadirli'de emekli çoban ocak zammı öncesi geçim sıkıntısı çekiyor

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Osmaniye Kadirli'de emekli çoban ocak zammı öncesi geçim sıkıntısı çekiyor Haber Videosunu İzle
Osmaniye Kadirli'de emekli çoban ocak zammı öncesi geçim sıkıntısı çekiyor
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Osmaniye Kadirli'de emekliler, ocak ayında yapılacak zam öncesi maaşların yetersizliğini ve geçim sıkıntısını dile getirdi. 67 yaşındaki emekli çoban, maaşı artarsa çobanlığı bırakacağını, 11 bin iş günüyle emekli olan bir emekli ise 27 bin 500 lira maaş aldığını söyledi.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye Kadirli'de emekliler, ocak ayında yapılacak zam öncesi maaşların yetersiz olduğunu belirterek geçim sıkıntılarını dile getirdi. Emekli bir vatandaş, "Yaşım 67, çobanlık yapıyorum. Maaşım artarsa tabii ki bırakırım, 67 yaşından sonra ben ne yapabilirim" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler, ocak ayında maaşlarına yapılacak enflasyon farkı ve seyyanen zam hakkında düşüncelerini dile getirdi. Bir emekli, şunları söyledi:

"Çalışanın hakkını versin çalışmayan emeklinin de hakkını versin. Ben de 25 sene çalışmışım emekli olmuşum. Doymuyor adam ne yapsın? Mecbur çalışacak aç mı duracak? Maaşımızın en az 75 bin lira olması lazım, 70-75 bin lira bu arada, hiç aşağı olmaması gerek. Her şeye zam var. Bana 1 lira zam koyuyor öbür taraftan şuraya 10 lira koyuyor. Geçinemiyor işte çalışmak zorunda kalıyor. Benim şimdi belim kırık sağ tarafım felç ben de çalışırım ama ben bu halde yolda yürüyemiyorum, beni kimse çalıştırmaz."

Bir başka emekli, 11 bin iş günüyle emekli olduğunu, 27 bin 500 lira maaş aldığını belirterek, "Adam 3 bin 500 günden emekli olmuş o da aşağı yukarı benim almış olduğum maaşı alıyor. Burada hakkaniyet olur mu? Şimdi benim onların üç katı maaş almam icap ediyor. Seyyanen maaşla bana 70-80 bin lira maaş ödeyecek mi? Ne güzel ya, böyle bir hakkaniyet mi var? Zehir olsun benim hakkım bunlara. Adaleti bu konuda ayarlayacaklar benim yatırdığım prime göre bana maaş ödeyecek. Beni o zaman üç katı süper emekli et o zaman, bizim mağdurluğumuz bu. Çalışacak halimiz mi kaldı? 10 bin 500 iş gününden emekli olmuşum ben daha ne çalışacağım ya. Çoluğuma çocuklarıma muhtaç durumda hareket ediyorum. Bir düğün, bir cenaze bunlardan para isteyerek hareket ediyorum. Ben daha ne anlatabilirim?"

"YAŞIM 67 ÇOBANLIK YAPIYORUM"

Çobanlık yaptığını anlatan diğer bir emekli, "Geçinemiyorum verilen maaşla, maaşların yükselmesini bekliyorum. Çobanım. Maaşım en az 50 bin lira olması lazım, geçinmek için. Yaşım 67, çobanlık yapıyorum. Maaşım artarsa tabii ki bırakırım 67 yaşından sonra ben ne yapabilirim? Ölene kadar çobanlık mı yapayım" dedi.

"ÇOK BÜYÜK ADALETSİZLİK VAR"

Bir başka emekli ise "Sistem tam oturmadı. O çalışma bakanları geliyor gidiyor, şu sistemi bir oturtun. 7 bin iş günü olan bir para alıyor, bir de 3 bin 600, bir de bin 800 günlük var. Ortaokul mezununu oturt bunu çözer. Ama Çalışma Bakanlarımız yeni olan bir olay gibi gelip gidiyorlar ne yaptıkları belirsiz. Çok büyük bir adaletsizlik var. Çok çabuk, çok basit çözülür. Ben ortaokul mezunuyum bana bu işi devretseler vallahi çözerim ben bu işi" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA
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