Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Osmaniye Kadirli'de çiftçi satamadığı ıspanak için 100 dönümlük tarlasını halka açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye Kadirli'de çiftçi satamadığı ıspanak için 100 dönümlük tarlasını halka açtı Haber Videosunu İzle
Osmaniye Kadirli'de çiftçi satamadığı ıspanak için 100 dönümlük tarlasını halka açtı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiftçi, satamadığı ıspanağı için 100 dönümlük tarlasını halka açtı. Vatandaşlar bedava ıspanak toplamak için tarlaya koşarken, piyasada kilosu 40 liradan alınan ıspanağın para etmediği belirtildi.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiftçi ıspanağı satamayınca vatandaşa açtı. Bedava ıspanak toplamaya gelen bir vatandaş, "Piyasada 40 liradan aldık kilosunu. Ama şu an sökülüyor para etmediği için. Çiftçinin malı böyle işte" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiftçi ıspanağını satamayınca tarlasını halka açtı. Vatandaşlar, bedava ısğpanak alabilmek için tarlaya koştu.

Bedava ıspanak toplayan vatandaşlar şöyle konuştu:

- "Ispanak kesiyoruz... O da para etmemiş. Geçerken gördük, alalım dedik."

- "Ispanak kesiyoruz, herkes birer böreklik kesip gidiyor. Bozmuşlar, hayırlısı para etmemiş, satamamış. Burası 100 dönüm var. Ispanağı börek yapacağız ne yapalım, bunun stoğu olmaz zaten."

- "Serbest tarlayı bozmuşlar. Yiyeceğiz börek yapacağız"

- "Ispanak topluyoruz, bedava. Börek yapacağız. Piyasada 40 liradan aldık kilosunu. Şu an ama sökülüyor para etmediği için. Çiftçinin malı böyle işte."

- "Satamamış tarla sahibi. Biz de eve götürüp börek yapıp yiyeceğiz. Piyasada 40 lira topu, burada bedava. Buyurun gelin yiyin."

- "Ispanak beleş burada. Topluyoruz, satıyoruz. Satamamış çiftçi, para etmemiş."

- "Adam bozmuş ıspanağını, satamamış. Topu da 40 liraya gidiyor piyasada. Millet faydalanıyor. Allah razı olsun. Zarar, her şey zarar."

-"Ispanak bozuldu dediler onun için geldik, toplayacağız. Ispanak para etmiyor, fıstık para etmiyor."

Kaynak: ANKA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Tarih anlatayım derken tartışmanın fitilini ateşledi38

Bu bir tarih videosu mu? Görüntüleri izleyenler ikiye bölündü
Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat gerekçesi ortaya çıktı!

Aleyna Kalaycıoğlu neden beraat etti? Mahkeme gerekçesini açıkladı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde gerekçeli karar açıklandı

Kubilay Kaan cinayetinde gerekçeli karar! Aleyna neden beraat etti?
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakırköy'de 4 yayaya çarpan kurye tutuklandı! 18 yaşındaki Ayşenur hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçerken can verdi! Kurye sürücü tutuklandı
Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu! Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler

Genç mühendisin kız kardeşinin sözleri yürek yaktı
Çağla Şıkel, Atatürk'ü anarken gözyaşlarına hakim olamadı

Gözyaşlarına hakim olamadı!
Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü

Göğsümüz kabartan görüntüler! Helal olsun sana
İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladı

İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladı
Pencereden düşmek üzere olan çocuk son anda kurtarıldı

Bu görüntüyü izlemeye yürek dayanmaz!
Osimhen'in keyfi yerinde! Nijerya'da para saçıp eğlendi13

Gece kulübünde para saçtı! Taraftar aynı yorumu yaptı