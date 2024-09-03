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Osmaniye Emniyetine 20 Yeni Araç Takviyesi

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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ve Hayırseverlerin iş birliğiyle emniyet teşkilatının kullanımına sunulmak üzere 20 araç hizmete girdi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin kullanımına sunulmak üzere 20 araç hizmete alındı. Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ve Hayırseverlerin tarafından tedarik edilen araçlar için teslim töreni düzenlendi.

Osmaniye emniyetine 20 yeni araç takviyesi

OSMANİYE - Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ve Hayırseverlerin iş birliğiyle emniyet teşkilatının kullanımına sunulmak üzere 20 araç hizmete girdi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin kullanımına sunulmak üzere 20 araç hizmete alındı. Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ve Hayırseverlerin tarafından tedarik edilen araçlar için teslim töreni düzenlendi. Programa Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş ve emniyet mensupları katıldı.

Emniyet teşkilatımız bu araçlarımızla birlikte daha güçlü, daha etkin, daha aktif olacaklarını söyleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Bugün 20 emniyet teşkilatımızın kullanacağı aracın teslim törenini gerçekleştiriyoruz. Bu araçlarımız emniyet teşkilatımız için çok araştırılarak yapılan bir çalışma sonucunda çok verimli kullanılabilecek araçlar olduğunu tespit ettik. Bizim bu araçlara çok ihtiyacımız olduğunu ve bunun bir an evvel alınması gerektiğini kanaatine vardık. Osmaniyeli hayırseverlerimiz ve Emniyeti Güçlendirme Vakfımızla beraber bu araçların Osmaniye ile Emniyet Müdürlüğümüzün hizmetine sunulmak üzere alınması sağlandı. Ben hayırseverlerimize vakfımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim bu araçlarla Emniyet Teşkilatımız araç parkı bakımından ciddi anlamda güçlenmiş oldu. Emniyet teşkilatımız canla başla Osmaniye'mizin huzuru güvenliği için çalışıyorlar. Bu araçlarımızla birlikte daha güçlü, daha etkin, daha aktif olacaklar. Bu araçlarımızın emniyet teşkilatımızın hizmetinde hayırlı uğurlu olmasını hep güzel günlerde kullanmalarını Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etmesini diliyorum. Emniyet teşkilatımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Eğer hep böyle emniyet teşkilatımıza sayıp çıktığımız sürece çok daha güçleneceğiz, çok daha güçlü olacağız. Çünkü bu birçok işte birçok alanda çoğu kez insanlarımızın belki hayatının kurtarılmasına birçok yanlışın önlenmesine birçok asayişsizliğin önlenmesinde etkili olacaktır. Çok hayırlı işlerde inşallah olacağına yürekten inanıyorum. Osmaniye'mize, emniyet teşkilatımıza kazandırdığımız bu 20 aracımızın hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum." Dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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