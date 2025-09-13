Osmaniye'de Yer Fıstığı Hasadı: Çiftçiler Zor Durumda

Haber : Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yer fıstığı hasadı yapan çitçiler geçen yıl zarar ettiklerini bu yıl ise beklentilerinin fazla olduğunu belirtti. Çiftçi Halil Özge, "Mazota göre beklentilerimiz çok yüksek. Pandemiden önce 1 kilo fıstık satıyorduk, 4 litre mazot alıyorduk şimdi bir kilo fıstık satıyoruz 1 litre mazot alamıyoruz. Çiftçinin hali çok kötü" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yer fıstığı hasadı başladı. Geçen yıl ürünlerini çok düşük fiyata sattıklarını ve zarar ettiklerini ifade eden çiftçiler bu yıl beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan çiftçi İbrahim Kuyucuoğlu, "Osmaniye'nin fıstığı bir numaralı fıstık tat olarak. Fiyatlar bizi kurtarmıyor. 60-70 lira arası olması gerekiyor. Çiftçi olarak çok zor durumdayız. Geçen sene kilosu 30 lira civarındaydı. Maliyetlerimiz arttı, mazot 60 liraya dayandı hepsi arttı. Geçen sene zaten köküyle zarar ettik bu sene de beklentilerimiz yüksek, bekliyoruz" dedi.

"Geçen yıl herkes zarar etti"

Üreticilerden Halil Özge, "Mazota göre beklentilerimiz çok yüksek. Pandemiden önce 1 kilo fıstık satıyorduk, 4 litre mazot alıyorduk şimdi bir kilo fıstık satıyoruz 1 litre mazot alamıyoruz. Çiftçinin hali çok kötü. Gübresi, mazotu, işçisi, işçi ile hiç baş gelinmiyor. İşin içinden hiç çıkılmaz oldu. Hep iflas... Eker zarar, eker zarar daha ne olacak yani sonu ne olacak? Mecburi terkedecek iflas edecek" diye konuştu.

Üretici Bünyamin Duyar, "Şu an girdiler çok yükseldi geçen senenkinin iki katından da fazla girdileri var. Şu an fıstık kilosu 70 lira bandında giderse üreticiyi el elde baş başta çıkartır oradan ötesi zarara girer. Üreticinin hepsi zarar etti geçen sene 30- 35 lira bandında satıldı fıstıklar, herkes zarar etti" şeklinde konuştu.

"Girdilerimiz çok yüksek satışlarımız çok düşük"

Üretici Mehmet Kuşçu ise, "Yer fıstığı bu sene 100 lira olması gerekirken şu an 50 lira gitgide de düşüyor. Sayın milletvekillerimizden bu çiftçinin halini görmesini istiyoruz. Geçen sene kilosun 30 liraya sattık, 45 liradan başladı 30 liraya düştü, bir sahibimiz olmadığından. Tuzla'da 60 liradan satıldı burada 45 liraya kadar şu an düşürdüler. Girdi maliyetlerimiz gübreyi geçen sene 10 liraya aldık,13 liraya bu sene 30 lira. Şöyle bakıyorum girdilerimiz çok yüksek satışlarımız çok düşük. Böyle giderse çiftçinin vay haline. Terk edeceğiz yapacak bir şey yok. Ne yapacağız, şoförlük yapacağız, işçilik yapacağız gidip birilerinin kapısında çalışacağız. Çiftçi çok zor durumda" dedi.