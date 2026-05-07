Yurttaş Geçim Sıkıntısından Yakındı: "Et Alamıyoruz, Tavuğu Ayda Bir. Bizim Yaşamımız Böyle"

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de vatandaşlar geçim sıkıntısından dert yandı.

Yurttaşlar hayat pahalılığı nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını ifade ettiler. Vatandaşlar düşük gelir, yüksek giderler karşısında temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandıklarını dile getirdiler.

Yaşlılık aylığıyla geçimini sağlamaya çalışan bir vatandaş, "Ev kendimin, çocuklar da yağ, şeker alıyor öyle geçinip gidiyoruz. Bir çiçek 400 lira olduğuna göre nasıl geçineceğimizi sen söyle. Şundan istiyordu teyzen o da işte ağır geldi. 400 lira, nasıl alayım?" açıklamasında bulundu.

Eşinin hasta olması nedeniyle çalışmak zorunda kaldığını belirten pazar esnafı Sultan Demirden, "Pazarda yumurta, tereyağı, tavuk bunları satıyorum, bunlarla geçimimizi sağlıyoruz. Yetişmiyor, evim kira. Eşim hasta, çalışamıyor. Her şeyi kendi gücümle sağlıyorum. Evimin kirasını çıkaramıyorum. Emekli olamadı, BAĞ-KUR borcumuz vardı. Kazanç yetmiyor. 10 lira, 20 lira kar ile yetişmiyor. Onunla ben biriktirip biriktirip kiramı zor çıkarıyorum. Vatandaş 'çok pahalı' diyor, almıyorlar" diye konuştu.

Bir pazarcı, "Girdi maliyetleri yüksek. Poşeti 80-90 liraya alıyorduk şu anda poşet 180-200 lira arası. Akaryakıt almış başını gitmiş. Kimseye bir şey diyemiyoruz. Buradan millete derdini anlatamıyorsun. Millet 'pahalı' diyor, geçinecek durum yok" dedi.

"Zengin zengin, fakir de fakir"

Emekli Derviş Kaçar ise şunları söyledi:

"Hayat pahalı, kimsenin alım gücü yok. Zengin zengin, fakir de fakir. Allah başımıza iyi bir lider getirsin. Bir lider vardı o da öldü, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun Muhsin Yazıcıoğlu. Herkes perişan. Çobanı olmayan sürü gibi herkes bir yere gidiyor. Geldi geçti hayatımız ama bundan sonra gelecek nesile bakacaksın. Allah onlara yardım etsin. Parası olan yaşıyor, parası olmayan da işte bu pazar dağılınca kendine göre bir şeyler alıyor. Garibanlar yere atılmış, çürümüş ürünleri alıyor."

Fatma Kıl adlı yurttaş ise 73 yaşında olduğunu ve yaşlılık aylığı aldığını anlatarak, "6 bin 400 lira ile kim geçinir? Elektrik, su, telefon, bir de yanımda çocuk var, kim geçinebilir? Ne yersin, ne içersin? Evinde ne varsa onu yiyeceksin. Zaten 3 bin lira elektrik parası geliyor. Ayda 500 lira da su parası geliyor, hesap et, ne yapacaksın? Ölsek bundan rahat olur, ölen rahat eder" dedi.

Dut ve nane satan Hanifi Baldır ise, "Altı ağaç var, onlardan toplayıp getirip pazarda satıyorum. Hayat biraz zor, pahalı. Ev kirası 7 bin liraydı, 9 bin lira oldu. Her şeyi alamayız. Et alamayız, tavuk ayda bir ya alırız ya almayız. Bizim yaşamımız böyle" diye konuştu.

Kaynak: ANKA