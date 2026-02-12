Haberler

Osmaniye Kara Para Aklama ve Silah Ticareti Soruşturmasında 15 Tutuklama

Güncelleme:
Osmaniye merkezli 6 ilde tefecilik, kara para aklama ve silah ticareti suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheliden 15'i tutuklandı. Operasyon kapsamında büyük miktarda malvarlığına el konuldu ve çeşitli silahlar ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

(OSMANİYE) - Osmaniye merkezli 6 ilde tefecilik, kara para aklama ve silah ticareti suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 15'i tutuklandı. Şüphelilerin yaklaşık 1,1 milyar lira işlem hacmine sahip banka hesaplarına ve 16 adet taşınır ile taşınmaz malvarlığına el konuldu.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında tefecilik, silah ticareti, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde 795 şahıs ve 46 şirkete ait, yaklaşık 10,2 milyar lira işlem hacmi bulunan hesap hareketlerini titizlikle inceleyen ekipler Osmaniye merkezli İstanbul, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 av tüfeği, 1 otomatik piyade tüfeği, 9 tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ile tarihi eser niteliğinde materyaller ve çok sayıda POS cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 24 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
