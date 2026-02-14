Kadirli'de Şiddetli Yağmur Sonrası Ekili Alanlar ve Hayvan Yemleri Sular Altında Kaldı

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde üç gündür yağan şiddetli yağmur sel ve su baskınlarına sebep oldu. Aydınlar Köyü'nde bazı evler ve tarlalar sular altında kalırken, hayvan yemleri kullanılamaz hale geldi. Köyde yaşayan Mehtap İnce "Sel geldi. Rezil durumdayız. Hayvanlarımızın yemleri kalmadı. Yani zor durumdayız. Çok yem temin etmiştik, onlar mahvoldu gitti" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şiddetli yağmurlar nedeniyle çiftçiler ve hayvan sahipleri büyük mağduriyet yaşadı. Sel ve su baskınları nedeniyle hayvan yemleri ve tarladaki ürünler sular altında kaldı. Çiftçiler, yaşadıkları mağduriyete çözüm istedi.

Yetkililerden her yıl yaşanan baskınlara karşı önlem alınmasını talep eden Hüreyra Uçak şöyle konuştu:

"Üç, dört günden beri sürekli yağan yağmurlar sonucunda, bütün hayvanlarımızın yemleri su altında kaldı. Bir kısmı gitti suyla bir kısmı şu an ıslak durumda. Evimin yüksekliği 1,5 metre. Sel geliyor diye ona göre yaptım. Evimin içerisine su girmesine yirmi santimetre kaldı. Yani evimin etrafında suyun yüksekliği 1 metre otuz santim. Yolun seviyesine çıkabilmem için kuşağımdan yukarıya suyla beraber geliyorum, bunun çözümünü istiyoruz biz. Bunun çözümü de burada üç tane suyun akıntısı bir kanala bindirildi. 1984 yılında önümüzden kanal gitti. Üç kanal bir kanala bindirildi. Bunun çözümü diğer iki kanalın önüne menfez alt geçit yapılması lazım. Alt geçit kapaklı olursa diğer taraflara da zarar vermeyecek bir şekilde olur, bunun çözümü bu. İki tarafa menfez alt geçit yapılması gerekiyor."

"Her yağan yağmurda bu sıkıntıyı, bu korkuyu yaşamak istemiyoruz"

Bülent Karakuş, "Evimizi su bastı, ağıllarımızı su bastı. İneklerimizin yiyeceği sular altında kaldı. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz biz. Her yağan yağmurda bu sıkıntıyı, bu korkuyu yaşamak istemiyoruz" dedi.

Köy sakini Mehtap İnce "Sel geldi. Rezil durumdayız. Hayvanlarımızın yemleri kalmadı. Yani zor durumdayız. Çok yem temin etmiştik, onlar mahvoldu gitti" ifadelerini kullandı.

Fahrettin İnce de "Buraya sel geldi bütün malımızın yiyecekleri ve hayvanlarımız su altında kaldı. Hep böyle oluyor. 50-60 seneden beri bu kanal geldi geleli devamlı böyle basıyor. Çözüm hiç bugüne kadar yok" diye konuştu.

Paşa Acem ise, "Yirmi dönüm arazi ıslandı, malların yemleri ıslandı. Yemleri ne yapacağız? Malın içine şu an çizme ile gidiyorum. Tarlada ıspanak ekili, yirmi dönüme yakın ıspanak gitti su altında kaldı. İşte böyle mağduruz." şeklinde mağduriyetini anlattı.