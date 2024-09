Pazarda fiyatlar cep yakıyor! Salatalık bile alamayan emekli, ekmekle karnını doyuruyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında bir kilo salatalığın 50 lira, tanesinin ise 11 lira olmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Emekli bir vatandaş "Almıyorum, pahalı. Yemesem de olur. Ekmek on lira, beş ekmek parası" dedi.

SALATALIĞIN KİLOSU 50 LİRAYA ÇIKTI

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi semt pazarında vatandaşlar pahalılıktan yakındı. Kilogramı 50 lira, tanesi ise 11 lira olan salatalığın fiyatına vatandaşlar tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Alıp da yiyemeyiz. İşte bitti bunu diyeceğim başka bir şey demem. Ne diyeyim alıp da yiyemem. 50 lira ona niye vereyim. Bir yemeklik bile pahalı şu an, 50 liraya yani. 50 liraya salatalık olur mu bu zamanda. Daha erken yani bunun bu kadar olacak. Yani her şey almış yürümüş. Bir üzüm 50 lira, 60 lira fasulye öyle yine. Bu kadar da olmaz ki her şey almış yürümüş." dedi.

"60 LİRADAN AŞAĞI MEYVE YOK"

Pazar esnafı "İşçi yevmiyesi bin lira, toplayacak adam bulamıyorum ben. 700 lira veriyorum kimse gitmiyor. Geçen sene de 10 liraya satamıyor döküyordum. Bu sene de 50 lira yapacak bir şey yok. Her geçen gün daha kötüye gidiyor her şey. Fiyatlar çok kötü, erişemiyor ki halk. 60 liradan aşağı bir meyve yok tezgahlarda. Şu an doğru düzgün alabileceğimiz bir şey 40- 50- 60 lira." ifadelerini kullandı.

"BEŞ EKMEK PARASI"

Emekli bir vatandaş "Almıyorum, pahalı. Yemesem de olur. Ekmek on lira, beş ekmek parası zaten. Almadım, yemiyorum, ölmedim" diye konuştu.