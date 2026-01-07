Osmaniye mutfak sanatları merkezi, yerel kalkınmaya katkı sunuyor

Osmaniye'de Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından kurulan Mutfak Sanatları Merkezi, kenti gastronomi merkezi haline getirirken yerel kalkınmaya katkı sunuyor.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), depremin ardından bölgenin iyi olma haline desteklerini sunmaya devam ediyor. DOĞAKA tarafından Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum (SEECO) Projesi kapsamında Osmaniye'de kurulan Mutfak Sanatları Merkezi bölgesel kalkınmayı destekleyecek olmasıysa ön plana çıkıyor. Osmaniye'ye güçlü bir gastronomi kültürü kazandırmayı hedefleyen merkez, yerel kalkınmaya lezzetli bir katkı sunuyor. Bölgesel kalkınmayı destekleyen örnek bir uygulama olarak öne çıkıyor. - OSMANİYE