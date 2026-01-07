Haberler

Osmaniye mutfak sanatları merkezi, yerel kalkınmaya katkı sunuyor
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından kurulan Mutfak Sanatları Merkezi, Osmaniye'yi gastronomi merkezi haline getirerek yerel kalkınmaya katkıda bulunuyor.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), depremin ardından bölgenin iyi olma haline desteklerini sunmaya devam ediyor. DOĞAKA tarafından Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum (SEECO) Projesi kapsamında Osmaniye'de kurulan Mutfak Sanatları Merkezi bölgesel kalkınmayı destekleyecek olmasıysa ön plana çıkıyor. Osmaniye'ye güçlü bir gastronomi kültürü kazandırmayı hedefleyen merkez, yerel kalkınmaya lezzetli bir katkı sunuyor. Bölgesel kalkınmayı destekleyen örnek bir uygulama olarak öne çıkıyor. - OSMANİYE

