117 gün sonra sürpriz zirve! Erdoğan-Bahçeli zirvesi başladı

Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı
MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elinde tespihle bekledi

Bahçeli, Erdoğan'ı böyle bekledi
SGK yıpranma paylarına kısıtlama getirdi! Yüzlerce mesleğin emeklilik süresi uzuyor

Yıpranma paylarına kısıtlama! İşte emeklilik süresi uzayan meslekler
Almanya'da Friedrich Merz, ikinci tur oylamada başbakan seçildi

Almanya'da belirsizlik son buldu! İşte ülkenin yeni başbakanı

Osmaniye'de Kurbanlık Fiyatları Açıklanmayacak

Osmaniye'de Kurbanlık Fiyatları Açıklanmayacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle bu yıl kurbanlık fiyatlarını açıklamama kararı aldıklarını duyurdu. Birlik Başkanı Mustafa Saygılı, bu kararın hem üreticiyi hem de tüketiciyi düşündüklerini belirtti.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Saygılı, girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle bu yıl kurbanlık fiyatlarını açıklamama kararı aldıklarını belirterek "Daha önceki yıllarda biz her yıl bir fiyat açıklardık evet ama bu yıl açıklayacağımız fiyat belki üreticiyi sevindirebilir fakat tüketiciyi üzebilir. ya da düşük açıklasak tüketiciyi sevindirip üreticiyi üzebilir" dedi.

tarafından 2025 yılı kurbanlık fiyatları açıklanmama kararı alındı. Gerekçe olarak artan maliyetler ve vatandaşın alım gücünün olmaması gerekçe gösterildi. Osmaniye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Saygılı, "Bu yıl açıklayacağımız fiyat belki üreticiyi sevindirebilir fakat tüketiciyi üzebilir. ya da düşük açıklasak tüketiciyi sevindirip üreticiyi üzebilirdi. Bu sebeple biz 2025 yılı kurbanlık fiyatlarını açıklamama kararı aldık. Vatandaşla besiciyi baş başa bırakıyoruz" dedi.

Osmaniye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, bu yıl kurbanlık fiyatlarını açıklamama kararı aldı. Birlik Başkanı Mustafa Saygılı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı.

"2025 kurbanlık fiyatları birliğimizin almış olduğu karar ile bu yıl serbest piyasa koşulları gözönüne alınarak üretci ve tüketici arasında serbest bırakma kararı aldık. Sebebi ise yem girdi maliyetleri olarak arpa, küspe, saman ve veteriner ilaçları çok pahalı olduğundan dolayı biz ortak fiyat belirlememe kararı aldık. Burada hem üreticiyi düşünmek zorundayız hem tüketiciyi düşünmek zorundayız. Biliyorsunuz şu an emekli maaşları çok az. Bunu biz de biliyoruz. Gönül ister ki herkes kurbanını kesebilsin, dini görevlerini yerine getirebilsin. Ama şu an ekonomik koşullar gerçekten çok zor hem üretici tarafından.

Bir üretici bir hayvanı besleyebilmek için 2 yıl geçmektedir. Bu yetiştiricilerimiz gerek düğün gerek bayramlarda hayvanlarını bırakıp hiçbir yere gidememektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızın alım güçlerini de göz önüne alarak biz üretici ile tüketiciyi bırakıp aralarından çekilme kararı aldık. Dolayısıyla daha önceki yıllarda biz her yıl bir fiyat açıklardık evet ama bu yıl açıklayacağımız fiyat belki üreticiyi sevindirebilir fakat tüketiciyi üzebilir. ya da düşük açıklasak tüketiciyi sevindirip üreticiyi üzebilir. Bu sebeple biz 2025 kurbanlık fiyatlarını açıklamayacağız."

Kaynak: ANKA / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te dövizli protesto

Meclis'e giden Merkez Bankası Başkanı böyle karşılandı
Restorantan sendeleyerek çıkarken kameralara yakalandı, çarşaf altında arabaya bindirildi

Kameralara yakalanınca çarşaf altında arabaya bindirildi
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.