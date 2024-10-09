Osmaniye'de Kano Etkinliği Düzenlendi

OSMANİYE'de vatandaşlar ve sporcuların katılımıyla Ceyhan Nehri üzerinde kano etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 8 kilometrelik parkurda Vali Erdinç Yılmaz da kano kullandı.

Amatör Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında Gökçedam Köyünde düzenlenen Kano Etkinliği Vali Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe Vali Yılmaz'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şener Kaytez, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, Spor Hizmetleri Müdürü Yücel Erdoğan ve 100 sporcu katıldı. Eğitmenler eşliğinde Ceyhan Nehri'nde kano kullananlar eğlenceli zaman geçirdi.

Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Yılmaz, "Gökçedam Köyümüzde Amatör Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında yaklaşık 8 kilometrelik bir parkurda arkadaşlarımızla birlikte kano sporu yaptık. Muhteşem bir doğa, Ceyhan Nehrimiz buradan hemen Osmaniye'mizin yanından geçiyor. Hem buranın doğal güzelliklerinin ve Kuş Cenneti'nin tanıtılmasına katkı sağlamak hem de Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında spor konusunda farkındalık oluşturmak adına arkadaşlarımız böyle güzel faaliyetler yapıyorlar. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, gerçekten güzel bir faaliyet oldu. Çok keyifli bir spor, ben de ilk defa kano kullanmış oldum. Amatör Spor Haftası etkinliklerimiz yoğun bir şekilde bu hafta boyunca devam edecek. Bugünkü etkinliğimize 100 sporcumuz katıldı" dedi.

Etkinliğin ardından Vali Yılmaz, köy sakinleri ile sohbet etti.