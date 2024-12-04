Osmaniye'de Kadınlar Kök Boya ile Geleneksel Kilimleri Yaşatıyor

Osmaniye'nin geleneksel kök boyalarla hazırlanan kilimleri kadınların ellerinde gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Toprakkale ilçesinde kurulan Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifinde, geleneksel doğal kök boyalarla hazırlanan kilimler kadınların elinde hayat buluyor. Özel hazırlanan tezgahlarda kök boyalı iplerle yüzyıllık motifleri ilmek ilmek kilimlere nakşeden kooperatif üyesi kadınlar kilimin yanı sıra anahtarlık, kemer, çanta ve aksesuarlar dokuyarak hem aile bütçesine katkıda bulunuyor hem de yüzyıllık kilim dokuma geleneğini ayakta tutmaya çalışıyor.

Kilim dokuma sanatını annesinden öğrendiğini söyleyen Toprakkale Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatif Başkanı Şule Çukadar, "Bu işi yaklaşık 21 yıldır yapıyorum, Halk eğitim kurslarında usta öğretici olarak çalışıyorum. Bu işi annemden öğrendim. Annem de annesinden öğrendi muhtemelen. 21 yılda çok öğrenci yetiştirdim, çok kişiye bu sanatı öğrettim. Onlara bu kültürel mirası aktarmaya çalıştım. İnşallah başarabilmişimdir. Bu işi geliştirip, daha çok kadın istihdam etmeyi ve onlarla birlikte daha çok büyütmeyi istiyorum. Burada şu anda biz 30, 40, 50 kişi çalıştırmak istiyoruz. Sadece burada da değil çevre yerlerde, kursa gelemeyen ya da atölyeye gelemeyen insanlara tezgahlar verip orada yaptırmak istiyorum. Küçük bir pazara ulaştığımız anda bu işin olacağına inanıyorum. Kilimlerimizin özelliği iplerimizin yüzde yüz yün olmasıdır. Kilimlerimiz tamamen kök boyadan, doğal boyalardan yapılıyor. Ayrıca yüz yıllardır aynı yöntemle dokunuyor. Tamamen el dokuması ve yünden yapılıyor. Kimyasal katkı yok. İnsan vücudundaki elektriği alıyor. Yünler doğal boyalarla yapılıp elle dokunup hazırlanıyor ve insanlara sunuluyor. Yüzyıllardır aynı yöntemlerle ipler üretiliyor, o ipler kök boyalarla boyanıyor ve elde dokunup insanların kullanımına sunuluyor" diye konuştu.

Kooperatif üyesi Elif Çolak, "Bu işi seviyorum. Bu işi babaannem, anneannem de yapardı. Bende de hep bir merak uyandırırdı. Hocamla da tanıştıktan sonra bırakmadım. Severek yapıyorum. Yüzyıllardır yapılan bir geleneği yaşatmak hoşuma gidiyor. Bizden sonraki gelecek nesillere de bu işi aktarabilmek için böyle bir kooperatif kurduk. Herkes buraya gelsin, bu işi yapsın isteriz. Herkes merak etsin, dokusun. En azından gençlerimiz bu işi öğrensin, geleneklerimiz de büyüsün. Gençlerimiz geleneklerimizi görerek büyüsün isteriz. Kadınlar olarak, bir şeyler üretmek bir şeyler ortaya çıkartmak, bir şeyler başarmak bizleri mutlu ediyor. Evde boş boş oturmaktan daha güzeldir diye yola çıktık arkadaşlarımızla. Ayrıca, ürettiğimiz şeyin kültürümüzle alakalı olması bizleri gururlandırıyor" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE