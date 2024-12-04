Üye Girişi
Haberler
Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız

Rusya'dan sınırımızı kan gölüne çeviren savaşla ilgili yeni açıklama

 Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız

Asılan bayraktan rahatsız olan biri var: Halep kimin toprağı?
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Osmaniye'de Kadınlar Kök Boya ile Geleneksel Kilimleri Yaşatıyor

Osmaniye'de Kadınlar Kök Boya ile Geleneksel Kilimleri Yaşatıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, kadınların el emeği ile hazırlanan geleneksel kök boyalı kilimler, geleceğe taşınıyor. Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi, hem yüz yıllık dokuma geleneğini sürdürüp hem de aile bütçesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Osmaniye'nin geleneksel kök boyalarla hazırlanan kilimleri kadınların ellerinde gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Toprakkale ilçesinde kurulan Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifinde, geleneksel doğal kök boyalarla hazırlanan kilimler kadınların elinde hayat buluyor. Özel hazırlanan tezgahlarda kök boyalı iplerle yüzyıllık motifleri ilmek ilmek kilimlere nakşeden kooperatif üyesi kadınlar kilimin yanı sıra anahtarlık, kemer, çanta ve aksesuarlar dokuyarak hem aile bütçesine katkıda bulunuyor hem de yüzyıllık kilim dokuma geleneğini ayakta tutmaya çalışıyor.

Kilim dokuma sanatını annesinden öğrendiğini söyleyen Toprakkale Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatif Başkanı Şule Çukadar, "Bu işi yaklaşık 21 yıldır yapıyorum, Halk eğitim kurslarında usta öğretici olarak çalışıyorum. Bu işi annemden öğrendim. Annem de annesinden öğrendi muhtemelen. 21 yılda çok öğrenci yetiştirdim, çok kişiye bu sanatı öğrettim. Onlara bu kültürel mirası aktarmaya çalıştım. İnşallah başarabilmişimdir. Bu işi geliştirip, daha çok kadın istihdam etmeyi ve onlarla birlikte daha çok büyütmeyi istiyorum. Burada şu anda biz 30, 40, 50 kişi çalıştırmak istiyoruz. Sadece burada da değil çevre yerlerde, kursa gelemeyen ya da atölyeye gelemeyen insanlara tezgahlar verip orada yaptırmak istiyorum. Küçük bir pazara ulaştığımız anda bu işin olacağına inanıyorum. Kilimlerimizin özelliği iplerimizin yüzde yüz yün olmasıdır. Kilimlerimiz tamamen kök boyadan, doğal boyalardan yapılıyor. Ayrıca yüz yıllardır aynı yöntemle dokunuyor. Tamamen el dokuması ve yünden yapılıyor. Kimyasal katkı yok. İnsan vücudundaki elektriği alıyor. Yünler doğal boyalarla yapılıp elle dokunup hazırlanıyor ve insanlara sunuluyor. Yüzyıllardır aynı yöntemlerle ipler üretiliyor, o ipler kök boyalarla boyanıyor ve elde dokunup insanların kullanımına sunuluyor" diye konuştu.

Kooperatif üyesi Elif Çolak, "Bu işi seviyorum. Bu işi babaannem, anneannem de yapardı. Bende de hep bir merak uyandırırdı. Hocamla da tanıştıktan sonra bırakmadım. Severek yapıyorum. Yüzyıllardır yapılan bir geleneği yaşatmak hoşuma gidiyor. Bizden sonraki gelecek nesillere de bu işi aktarabilmek için böyle bir kooperatif kurduk. Herkes buraya gelsin, bu işi yapsın isteriz. Herkes merak etsin, dokusun. En azından gençlerimiz bu işi öğrensin, geleneklerimiz de büyüsün. Gençlerimiz geleneklerimizi görerek büyüsün isteriz. Kadınlar olarak, bir şeyler üretmek bir şeyler ortaya çıkartmak, bir şeyler başarmak bizleri mutlu ediyor. Evde boş boş oturmaktan daha güzeldir diye yola çıktık arkadaşlarımızla. Ayrıca, ürettiğimiz şeyin kültürümüzle alakalı olması bizleri gururlandırıyor" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Tanyeli'yi ziyaret eden Safiye Soyman'dan tepki çeken video
img

Vedat Milor, lahmacuncuda yaşananlar için sessizliğini bozdu
img

Yaptığı rezilliği kayda alıp "İyi bozarım" notuyla paylaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

5 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, İkizler, Başak burcu yorumu! 5 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları A SPOR CANLI İZLE! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI maçları HD, şifresiz, donmadan izleme linki Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? Roblox erişim engelinde son durum! ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı netleşti mi? Asgari ücret toplantısı ne zaman? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları! Dünya Madenciler Günü sözleri neler? Kayseri hava durumu 4 Aralık | Bugün Kayseri'de kar var mı, hava nasıl olacak? Kayseri 15 günlük hava durumu! SON DAKİKA! Memur emekli maaşı enflasyon farkı ne oldu? Memur emeklisinin alacağı maaş ne kadar, kaç TL olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.