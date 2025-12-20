Artan Yem Fiyatları Fiyatı İkiye Katladı: Yılbaşı Hindisinin Kilosu 400 Lira

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hindi satıcısı Ahmet Özhan Çevlik, "Yılbaşına özel hindi besliyorum. Kilosu dört yüz lira. Geçen sene kilosu iki yüz–iki yüz elli lira arasındaydı. Bu sene hindilerimiz kilosu dört yüz liradan satışta. Yemle başa çıkamıyoruz, fiyatlar oldukça yüksek. Yemin torbası geçen sene beş yüz liraydı, bu sene bin lira oldu. Masraflar arttı, dolayısıyla et fiyatı da yükseldi" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yılbaşı için hindi besleyen Ahmet Özhan Çevlik, geçen sene hindinin kilosunu 200 liradan sattıklarını bu yıl ise artan maliyetlerden dolayı kilosunu 400 lira olduğunu kaydetti. Çevlik, şöyle konuştu:

"Hindi besliyorum, yılbaşına özel kilosu 400 lira. Geçen sene kilosu 200-250 lira arasıydı. Bu sene hindilerimiz kilosu 400 liradan satışta. Yem ile başa çıkamıyoruz, bayağı yüksek. Yemin torbası geçen sene 500 liraydı, bu sene bin lira. Masraflar arttı, dolayısıyla et fiyatı da arttı. Talep iyi durumda şu anda, bekleriz isteyen olursa, güzel hindilerimiz var. Vatandaşlar kilosunu fazla sınıyorlar. Hindinin tadı kuzu eti diyoruz, kuzu gibi tadı. Tadı çok güzel, herkese tavsiye ederim, bekleriz, hindilerimiz var. Masraflarımız; hasta olduklarında ilaç, veteriner parası, ilaç parası, o bayağı yıpratıyor."