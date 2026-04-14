Osmaniyeli Vatandaş: İhtiyacımız Olanın Yarısını Ancak Alıyoruz

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler geçim sıkıntısını dile getiriyor. Artan hayat pahalılığı ve yüksek gıda fiyatları, vatandaşların yaşamlarını zorlaştırıyor. Emekliler, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiklerini ifade ediyor.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar geçim sıkıntısından dert yandı. Emekli bir vatandaş, "Karnabahar sordum, kilosu 80 lira, hadi buyur. Eti sütü geç, onlar zengin işi. En son komşunun biri adak kesmişti, o zaman et yedim" dedi.

Artan hayat pahalılığı karşısında yaşamını güçlükle sürdüren yurttaşlar geçim sıkıntısından yakındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan bir emekli, "Geçinemiyoruz, her şey ateş pahasına. Her gün mazota zam geliyor, benzine zam geliyor. Emekliyim, bir iş yaptığım yok. Her şeyi alamıyoruz, hiçbir şeye gücümüz yetmiyor" diye konuştu.

Başka bir emekli ise "Geçinemiyoruz vallahi. Alamıyoruz vallahi. Domates, salatalık, yumurta 400 küsür lira. Halimiz kötü, geçinemiyoruz, yalan yok. Hayat pahalı" dedi.

"Bu iktidar böyle gittiği müddetçe sürünürüz"

Diğer bir emekli "Geçim çok zor. Şu ortamda imkanlarımız yok. İmkanlarımız olmayınca bir şey yapamıyoruz, 20 bin lira ile ne yaparsın? Hiçbir şey alamıyoruz doğru dürüst. İhtiyacımız olanın yarısını alıyoruz ancak, hepsini alamıyoruz. Emekli ne olacak? Sürünecek. Başka çaresi yok. Bu iktidar böyle gittiği müddetçe sürünürüz" şeklinde konuştu.

Bir başka emekli ise, "İşte ucu ucuna gelmiyor. Bir karı, bir koca, çocuk yok yanımızda. Yok, her şeyi alamıyoruz maalesef. Hayat çok pahalı. Öleceğiz, aç öleceğiz. Başka yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Hurdacılık yapan bir vatandaş "Geçinemiyorum. Çöplerden hurda topluyorum. Benim hiçbir gelirim yok. Hurdaları toplayıp hurdacıya satıyorum bulabilirsem. Günlük 150-200 lira kazanıyorum belki, o da belki. Şu torbalara bir baksana, ne var ne yok. Pazara geldim bir şey alabildim mi? Patatese bakıyorum 20 liradan aşağı değil. Karnabahar sordum, kilosu 80 lira. Hadi buyur. Eti sütü geç, onlar zengin işi. En son komşunun biri adak kesmişti o zaman et yedim. ondan önce kurbandan kurbana" dedi.

Kaynak: ANKA
