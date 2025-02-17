Osmaniye'de Fırsatçılara Bisikletli Protesto İle Tepki

Osmaniye'de bir içerik üreticisinin arkadaşıyla birlikte bisiklet üzerinde fırsatçılarla ilgili çektiği video, sosyal medya üzerinde büyük beğeni topladı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan sosyal medya içerik üreticisi Mehmet Atabey ve Halil Pekmezli'nin fırsatçılarla ilgili çektiği video büyük beğeni topladı. Atabey ve Pekmezli bisiklet üzerinde "Fırsatçılara Gıran Girsin, Malamat Olduk" yazılı pankartla şehrin belli noktalarını gezerek fırsatçıları protesto etti.

Son zamanlarda yapılan fahiş kira zamları ve ürünlerdeki artışa dikkat çekmek için böyle bir video çektiklerini söyleyen Mehmet Atabey, "Arkadaşım Halil ile birlikte bir video paylaştık, videoda 'fırsatçılara gıran girsin' dedik. Gıran girsinin anlamı Osmaniye'nin Düziçi ilçesine ait eskilerden beri kullanılan kalıcı hastalık bir nevi beddua ve sitem etmek demek. Fırsatçı demekteki amacımız kiralar ve bir ürünün bir yerde fahiş fiyatta diğer yerde normal fiyatına satılmasına tepki çekmek için arkadaşımla birlikte bisiklet üzerinde böyle bir video çektik" dedi. - OSMANİYE