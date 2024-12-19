Üye Girişi
Haberler
Putin, İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde ateşkes için görüşmeye hazır olduğunu söyledi
Putin ateşkes için İstanbul'da varılan anlaşmaları işaret etti
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyon konuşmayacağız
Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyon konuşmayacağız

Osmaniye'de Esnafların Krizle Mücadelesi: Maliyetler Artıyor, Fiyatlar Aynı Kalıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Osmaniye İl Teşkilatı, Toprakkale'deki esnafı ziyaret ederek ekonomik sorunları dinledi. Esnaflar, artan maliyetler karşısında yemek fiyatlarını artırmanın zorluğuna dikkat çekerek, geçim sıkıntısını dile getirdi.

(OSMANİYE) - CHP Osmaniye İl Teşkilatı, Toprakkale ilçe örgütü ile esnafı ziyaret etti. Lokantası olan bir kadın, "Maliyet artıyor. Ama yemek fiyatı aynı. Ben yemeğin fiyatını artırsam millet tepki gösteriyor. Nasıl olacak bilmiyorum" dedi.

CHP Osmaniye İl Teşkilatı, Toprakkale ilçe örgütü ile esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, gerek esnafın gerekse vatandaşın dertlerinin aynı olduğunu belirtti.

Yem satan bir esnaf, şunları söyledi:

"Ayakta durmaya çalışıyoruz. Anlatmaya hiç gerek yok. Çok rezil. Kötü falan değil çok rezil kepaze. Ben yaşım gereği 1994 deki krizi de gördüm. Üç ay sürmüştü.  Kriz memlekette 3 yıldır var. Kimse farkında değil. Yaklaşık önümüzdeki 15- 20 yıl en iyi niyetli insan dahi gelse bu işi temizleyemez. Yani gelenin de günahı olmayacak değişse dahi. Şimdi bakın buralarda yirmi seksenden büyüktür işareti var. Birçok insanın dikkatini çekmiştir.  Yani son 20 yılın 80 yıldan büyük olduğunu ifade ederler. Tamamıyla yalandır. Bu konuda da kimsenin çıkıpta bir şey dediği yok. Son 3- 4 yıldır duvarlarda bu yazılar var. 20, 80'den büyük değildir. 80 seneyi bu memleket bu gidişle 800 senede geri tamamlayamaz. Geri yerine getiremezler. O geçmişteki 80 seneye kurban olsunlar"

Lokanta işleten bir kadın ise maliyetlerin çok yüksek olduğunu söyleyerek, "Herşey çok pahalı. Domatesi 10 liraya alırken yemeğim 100 liraydı. Şimdi domates 45 lira 60 lira ama benim yemeğim yine 100 lira. Maliyet artıyor ama ben yemeği 120 lira yapsam millet tepki gösteriyor. Nasıl olacak bilmiyorum" diye konuştu.

Osmaniye'de Esnafların Krizle Mücadelesi: Maliyetler Artıyor, Fiyatlar Aynı Kalıyor
Kaynak: ANKA / Yerel
img

Dünyaca ünlü dev banka Türkiye'ye geri dönüyor
img

Putin'den "Erdoğan ile görüştünüz mü?" sorusuna dikkat çeken yanıt
img

İddialı bir dizinin daha fişi çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özel'den ilginç 'Ahmet Özer' çıkışı: DEM'e kendini beğendiremeyince bize gelmiş
Özgür Özel'in sözleri, Ahmet Özer'i kızdırabilir
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu: Yüzde 45 zam + yüzde 20 refah payı
İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi

Son Dakika Haberleri

1 TL kaç Suriye lirası ediyor? 20 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 20 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! 20 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Sucuğunda domuz eti çıkan firmanın adı ne? 20 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı yılbaşı kutlamayı yasakladı mı, okullarda yılbaşı kutlamak yasak mı? 4. ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü ceketi kim giydi 19 Aralık Perşembe? Perşembe hangi diziler var? 19 Aralık Perşembe TV'de bu akşamki diziler Hudutsuz Sevda 46. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Aralık Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 19-20 Aralık Sarıçam, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.