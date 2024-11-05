Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de Eski Cezaevi, Kadınlara İstihdam Sağlayacak Atölyelere Dönüşüyor

Osmaniye'de Eski Cezaevi, Kadınlara İstihdam Sağlayacak Atölyelere Dönüşüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki eski cezaevi, ahşap ve tespih atölyesi olarak yenilenerek kadınlara istihdam sağlayacak. Proje kapsamında atölyelerin yüzde 90 oranında kadınlar için istihdam oluşturması hedefleniyor.

Osmaniye'de eski cezaevi yenilenerek ahşap ve tespih atölyesi olarak hizmete girecek. Hayata geçirilecek projelerle atölyeler yüzde 90 oranında kadınlara istihdam sağlayacak.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bulunan eski cezaevi Bahçe Kaymakamlık ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansımız(DOĞAKA), kooperatif üyesi kadınların üretime katılması ve ekonomik kazanç sağlayabilmesi amacıyla tadilattan yapılarak ahşap atölyesi ve tespih atölyesi olarak üretime geçirilecek. Atölyelerde yüzde 90 oranında kadınların istihdamı hedeflenirken Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ahşap atölyesi ve tespih atölyesi açıldıktan sonra kadınlara istihdam desteği sağlayacağını söyleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Bahçe Kaymakamlığımızca yenileme çalışmaları devam eden eski cezaevi binası, Ahşap Atölyesi ve Tespih Bahçesi olarak kullanılacak. Ahşap Atölyesi ve Tespih Bahçesi daha çok kadınlarımızın çalışacağı bir yer olacak. Hem istihdam anlamında hem de buranın çok iyi değerlendirilmesi anlamında gerçekten güzel bir çalışma. İnşallah bir aya kadar Kaymakamlığımız burayı bitirecek, Bahçeli hemşehrilerimizin hizmetine sunacak. Burası Dünya Bankasından tamamen hibe ile yapılıyor ayrıca Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansımız da destek veriyor. Bu başarılı projenin Dünya Bankasından karşılanıyor olması ayrıca kıymetli. Bu çalışmayı yapan Kaymakamımıza, ekibine başarılar diliyorum, tebrik ediyorum" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

Trump mı Harrıs mi? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş

Silahlı saldırıda can veren belediye başkanıyla ilgili olay iddia

 Savaşta bir ilk! Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi

Savaşta bir ilk! Cephede resmen karşı karşıya geldiler
2025 LGS tarihi belli oldu

2025 LGS tarihi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seçiciler kurulu nedir? ABD Başkanını belirleyen seçiciler kurulu kimdir? MEMUR ZAMMI 4 AYLIK ENFLASYON FARKI! 2025 Memur zammında 4 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE 5 KASIM | Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? 2025 LGS TARİHİ! LGS ne zaman? LGS hangi gün yapılacak? ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI TAKİP ET | ABD Başkanlık seçimleri başladı mı, hangi kanalda? Trump mı Kamala Harris mi önde? ABD başkanlık seçimlerinde kim önde, ne zaman sonuçlanır? 6 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 5 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Az önce deprem mi oldu? 5 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bu hafta yağmur yağacak mı? Bugün (5 Kasım) hava nasıl, Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahminleri! MEMUR MAAŞ ZAMMI: Enflasyon farkına göre memur maaş zammı ne kadar olacak? 2025 Memur zam oranları!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.