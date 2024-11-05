Osmaniye'de Eski Cezaevi, Kadınlara İstihdam Sağlayacak Atölyelere Dönüşüyor

Osmaniye'de eski cezaevi yenilenerek ahşap ve tespih atölyesi olarak hizmete girecek. Hayata geçirilecek projelerle atölyeler yüzde 90 oranında kadınlara istihdam sağlayacak.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bulunan eski cezaevi Bahçe Kaymakamlık ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansımız(DOĞAKA), kooperatif üyesi kadınların üretime katılması ve ekonomik kazanç sağlayabilmesi amacıyla tadilattan yapılarak ahşap atölyesi ve tespih atölyesi olarak üretime geçirilecek. Atölyelerde yüzde 90 oranında kadınların istihdamı hedeflenirken Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ahşap atölyesi ve tespih atölyesi açıldıktan sonra kadınlara istihdam desteği sağlayacağını söyleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Bahçe Kaymakamlığımızca yenileme çalışmaları devam eden eski cezaevi binası, Ahşap Atölyesi ve Tespih Bahçesi olarak kullanılacak. Ahşap Atölyesi ve Tespih Bahçesi daha çok kadınlarımızın çalışacağı bir yer olacak. Hem istihdam anlamında hem de buranın çok iyi değerlendirilmesi anlamında gerçekten güzel bir çalışma. İnşallah bir aya kadar Kaymakamlığımız burayı bitirecek, Bahçeli hemşehrilerimizin hizmetine sunacak. Burası Dünya Bankasından tamamen hibe ile yapılıyor ayrıca Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansımız da destek veriyor. Bu başarılı projenin Dünya Bankasından karşılanıyor olması ayrıca kıymetli. Bu çalışmayı yapan Kaymakamımıza, ekibine başarılar diliyorum, tebrik ediyorum" dedi. - OSMANİYE