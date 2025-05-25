Osmaniye'de Engelli Gençler Askerlik Heyecanı Yaşadı

Osmaniye'de Engelli Gençler Askerlik Heyecanı Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de 26 engelli genç, temsili askerlik uygulaması çerçevesinde bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı. Törende yemin eden gençler, Türk bayrağına el koyarak asker oldular. Vali Erdinç Yılmaz, bu onuru yaşayan gençleri kutladı.

Osmaniye'de 26 engelli genç, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından temsili askerlik uygulaması nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı'nda tören gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende engelli gençler ellerini Türk bayrağı üzerine koyarak yemin etti. Törende konuşan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Bugün 26 Mehmetçiğimiz, yürekleri ve inançlarıyla şanlı Türk Ordusu'nun üniformasını giyerek asker oldular. Bu onuru yaşayan evlatlarımızı ve onları yetiştiren anne-babalarını yürekten kutluyorum. Her Türk gencinin bu şerefli orduya mensup olduğunda duyduğu gurur çok büyüktür. Terhislerinin hayırlı olmasını diliyor, uygulamayı gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Devre arkadaşlarını askere gönderirken hep buruk bir sevinç yaşadığını söyleyen Bekir Bayyiğit, "Engellerimiz nedeniyle bu kutsal görevi yerine getiremedik. Devre arkadaşlarımızı askere uğurlarken hep buruk bir sevinç yaşadık. Bu şerefli üniformayı giymek ve görev yapmak her zaman hayalimizdi. Bu imkan bize büyük mutluluk yaşattı. Şu an tarifi imkansız bir sevinç içerisindeyiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından bir günlük askerlik görevini tamamlayan engelli gençlere protokol üyeleri tarafından terhis belgeleri takdim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek

Bayramdan önce af mı geliyor? Canlı yayında bomba kulis
Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı

CHP'ye destek sözü veren Muharrem İnce'den sürpriz çağrı
Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı

Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi

Fenerbahçe'nin başına gelmesi gereken teknik direktörü açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu kez yağmur duasına değil 'Şükür' duasına çıktılar

Köylüler avuç açıp dua etti! Ancak bu kez yağmur için değil
Soylu: Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum

Soylu'nun sarf ettiği cümle Ankara kulislerini hareketlendirdi
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır

İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler
Kemalpaşa'da Gürcü turist azaldı, esnaf zorda: Siftahsız dükkan kapatanlar var

Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler

Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
Arda Güler'in yeni hocası Xabi Alonso oldu

Arda Güler'in yeni hocası resmen açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.