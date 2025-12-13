Emekli Vatandaş: "Maaşımızın 40 Bin Lira Olması Lazım. Maaş Yetmiyor Ki Pazarcılık Yapıyoruz"

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler geçim sıkıntısından dert yanarak, ocak ayında yapılacak zamla ilgili beklentilerini ifade etti. Emekli bir vatandaş, "Maaşımızın milletvekili maaşı ile aynı olmasını isterim" derken, başka bir emekli ise, "Maaşımızın 40 bin lira olması lazım. Maaş yetmiyor ki pazarcılık yapıyoruz" ifadeleri kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler, ocak ayında yapılacak zamla ilgili beklentilerini ifade etti. Bir emekli vatandaş, "Maaşımızın milletvekili maaşı ile aynı olmasını isterim. Bizdeki toplum olarak kendimizi düzeltmediğimiz sürece ne kadar zam verirse versin hava" dedi.

Bir başka emekli, "Ocak ayında zam en az yüzde 30 olmalı. Maaş yetmiyor ama idare ediyoruz, zoraki idare ediyoruz. Her şeyi alamıyorum mümkün değil" dedi. Emekli maaşını az bulan bir başka emekli ise, "22 bin liradan aşağı olmasın en az. Geçinemiyoruz, işte alamıyoruz bir şey doğru düzgün" ifadelerini kullandı.

"Pazarcılık yapıyorum"

Maaşı yetmediği için pazarcılık yapan bir emekli ise, "Maaşımızın 40 bin lira olması lazım. Maaş yetmiyor ki pazarcılık yapıyoruz. Çiftçilik yapıyoruz, bahçemiz var ek iş yapıyorum, onunla yoksa geçim yok. Her şey alamıyorum, yok nerede geçiniyoruz hani ne alabiliyoruz. Her şey pahalı, mazot pahalı, her şey pahalı" dedi.

Başka bir emekli ise, "Emekliyim maaşımızın en az 25 bin lira olması lazım, geçinemiyorum zor. Pazarda fiyatları 120 liradan, 150 liradan aşağı fiyat yok, pahalı tabii ki pazar" diye konuştu.