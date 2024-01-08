Osmaniye'de düzenlenen satranç turnuvasında başarılı sporcular ödüllendirildi

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 7 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvasında başarılı olan sporcular ödüllendirildi.

Osmaniye Belediyesi tarafından Türkiye Satranç Federasyonu Osmaniye Satranç İl Temsilciliği'nin destekleriyle Merkez Kapalı Spor Salonunda düzenlenen turnuva, 8 ayrı kategoride 350 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. İki gün süren turnuva sonunda, açık kategoride Ömer Güneş birinci, Ali Emre Körlü 2'nci ve Ahmet Arda Kestel üçüncülük derecesi elde etti. Kadınlar Kategorisinde ise Süreyya Ceylan birinci, Fatma Melis Kara 2'nci ve Şerife Yaren Aktaş üçüncü olarak dereceye girdi. 8 yaş ve altı kategorisinde Poyraz Karadurmuş birinci, Muharrem Gonca 2'nci ve Kerem Gözükara üçüncü oldu. 8 yaş ve altı kız kategorisinde Elif Hüma Akbaş birinci, Gülce Hatun Yeşildemir ikinci ve Mina Nur Onay üçüncülük elde etti. 10 Yaş ve Altı Kategorisinde Abdicakıp Yabgu Deveci birinci, Furkan Bağ ikinci ve Muhsin Hamza Coşkun üçüncü oldu. 10 Yaş ve Altı Kız Kategorisinde Hatice Eflin Karaküçük birinci, Zeynep İnci Yaşar ikinci ve İrem Çetinbilek üçüncülük elde etti. 12 yaş ve altı kategorisinde, Salih Durmuşcan birinci, Ali Mert Şipal ikinci ve Yusuf Kaan Bebek üçüncü olurken, 12 yaş ve altı kız kategorisinde ise Zümrüt Su Dikmen birinci, Şehriban Nisa Ceylan ikinci ve Meryem Açıkyörük 3'üncü oldu.

Birbirinden çekişmeli müsabakaların oynandığı turnuvada her kategoride dereceye giren ilk 3 kişi Osmaniye Belediyesi tarafından madalya ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Düzenlenen törenle sporculara ödülleri Satranç İl Temsilcisi Ünal Karaçalıoğlu, Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kutalmış Göktürk Gürel, Merkez Kapalı Spor Salonu Sorumlusu Nalan Zümrüt Akoluk ve satranç hakemleri tarafından verildi.

Satranç İl Temsilcisi Ünal Karaçalıoğlu, tüm sporcuları tebrik ederek, Belediye Başkanı Kadir Kara'ya ve personellerine, turnuvanın düzenlenmesinde sağlamış oldukları katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. - OSMANİYE