Osmaniye'de 36 Yeni Köy Konutunun Anahtar Teslimi Yapıldı

Osmaniye'de 36 Yeni Köy Konutunun Anahtar Teslimi Yapıldı
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yapılan 36 köy konutunun anahtarları, Vali Erdinç Yılmaz tarafından hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. Vali Yılmaz, konutların güvenlikli ve rahat olacağını belirterek, teslimatların yıl sonuna kadar tamamlanacağını duyurdu.

Osmaniye'de 36 köy konutunun daha anahtar teslimi gerçekleşti

OSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yapımı tamamlanan 36 köy konutunun anahtar teslimi yapıldı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Mehmetli Beldesinde Cumhuriyet Mahallesi, Armağanlı Mahallesi ve Yeni Mahallede yapımı tamamlanan 36 köy konutunun anahtarı Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz tarafından hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edildi.

Bu yılın sonunda inşallah konutlarımızın yüzde yüzünü teslim edeceğiz diye Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, " Bugün Sumbas İlçemizde Mehmetli Beldemizin Cumhuriyet Mahallesi, Armağanlı Mahallesi ve Yeni Mahallede 36 köy konutumuzun anahtar teslimini gerçekleştirdik. Konutlarımız çok iyi yapılmış, kıymetli hemşerilerimizin rahat edebilecekleri çok güvenlikli konutlar. Güle güle otursunlar, inşallah mutluluk, huzur içinde otursunlar. Bütün hemşerilerimiz konutlarına kavuşana kadar hızla çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah bu yılın sonunda konutlarımızın yüzde yüze yakınını teslim etmiş olacağız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Anahtarlarını teslim alan vatandaşlarımız Vali Yılmaz'a teşekkür ederek, "Allah Devletimizden razı olsun." dediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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