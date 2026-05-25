Özenle büyüttüğü boğasına 'Gardaşım' diyerek hitap eden besicinin bir ton 300 kiloluk kurbanlığı alıcı buldu

Osmaniye'de ata mesleği besiciliği devam ettirerek yıllardır Kurban Bayramlarına kurbanlık hazırlayan Emrah Dağ'ın büyüttüğü 3 yaşındaki 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki boğa alıcısını buldu. Dağ'ın sevgisinden 'Gardaşım' diye hitap ettiği devasa boğayı satın alan alıcıysa isminin ve fiyatın açıklanmasını istemedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar alıcılarını bulmaya devam ediyorlar. Osmaniye kent merkezinde besicilik yapan Emrah Dağ, ailesinden devraldığı mesleğinde şehrin adeta en büyük kurbanlığını yetiştirdi. Kasım ayında doğduğu için 'Kasım' ismi verilen 3 yaşındaki boğa, 1 ton 300 kilogram ağırlığa ulaşarak alıcısını buldu. Dağ, Kasım'ı yavruluğundan bu yana özenle büyüttüğünü ve aralarında özel bir bağ oluştuğunu ifade ederek çiftliğinde 1 tonun üzerinde başka boğaların da bulunduğunu söyledi.

Çocukluğundan beri hayvancılığın içinden olan besiciliğin aile mesleği olduğunu ve yıllardır bu işi sürdürdüklerini dile getiren Dağ, "Çukurova bölgesinin en küçük ili Osmaniye'den en büyük boğa" dedi.

Boğanın Kasım ayında doğduğu için ismini 'Kasım' koyduklarını ifade eden Emrah Dağ, "Çocukluğumuzdan beri dedemizin, babamızın mesleğini yapıyoruz. Kasım da elimizde büyüdü. Küçüklüğünden beri biz yetiştirdik. İsmini neden Kasım koyduk. Kasım ayında doğduğu için ismi Kasım oldu. Bir yandan seviniyoruz, bir yandan da üzülüyoruz. Kasım'ımız gideceği için üzülüyoruz. Allah alan kişiye hayrını nasip etsin, kurbanını kabul etsin. Çok akıllı bir hayvan. Bakın heybetine, maşallah. Çocuk gibi seviliyor. Çevreden herkes gelip onu severdi. Komşumuz Eyüp abi var, lokantacı. İşini bırakıp gelir Kasım'ı sevmeye. Müşterileri gelir, çocuk gelir, eşi dostu gelir, herkes onu sevmeye gelirdi. O da sanki gideceğini hissediyor gibi. Biraz üzgün, kendisinde de bir sıkıntı var gibi. Gidecek diye o da etkileniyor sanki." Diye konuştu.

"Çukurova bölgesinin en küçük ili Osmaniye'den en büyük boğa"

İnsan sevdiği işi yaparsa mutlu olur diyen Emrah Dağ, "Başka kurbanlıklarımız da var, diğer çiftliğimizde de hayvanlarımız bulunuyor. Ama bunun gibisi yok. Bunun kadar var desem yalan olur ve bir ton 300 kilogram ağırlığında. Ben hep şunu diyorum, Çukurova bölgesinin en küçük ili Osmaniye'den en büyük boğa. Bu meslek dedemizden bize kaldı. Bir insan yaptığı işi sevmezse başarılı olamaz. ya yaptığın işi seveceksin ya da sevdiğin işi yapacaksın. Biz bu işi severek yapıyoruz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı