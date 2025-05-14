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Osmaneli OSB'den Mesleki Eğitime Destek

Osmaneli OSB'den Mesleki Eğitime Destek
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Osmaneli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne teknik ekipman ve malzeme desteği sağlayarak mesleki eğitimde kaliteyi artırmayı hedefliyor.

Osmaneli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, mesleki eğitimde kalitenin artırılması ve öğrencilerin iş hayatına daha donanımlı hazırlanması amacıyla Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne teknik ekipman ve malzeme desteğinde bulundu.

Okulda düzenlenen programa Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, OSB ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı. Destek kapsamında, öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarını geliştirecek teknik ekipmanlar bölümlere kazandırıldı.

Sanayi ve eğitim kurumları arasındaki bu iş birliği, mesleki eğitimin güçlenmesine katkı sunarken, öğrencilerin sektöre daha hazır hale gelmesini amaçlıyor. Osmaneli OSB'nin sağladığı donanım desteği, bölgedeki nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine önemli bir katkı sağlayacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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