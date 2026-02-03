Bilecik'in Osmaneli ilçesinde şehir içi minibüs ücretlerine zam geldi.

Osmaneli S.S. 2 Nolu Osmaneli Otobüsçüleri ve Minibüsçüleri Kooperatifinin zam talebi karşılık bulurken, şehir içi ve şehirlerarası minibüs ücretlerine zam geldi. Buna göre şehir içi minibüs ücretleri tam 23, öğrenci 18 TL oldu. Bilecik-Osmaneli midibüs ücretleri tam 120'den 140 TL, öğrenci 110 TL'den 130 TL oldu. Osmaneli- Adapazarı hattı ise, tam 220 TL öğrenci 200 TL olarak zamlandı. Osmaneli-İznik arası tam 150 TL, öğrenci ise 140 TL'ye çıktı.

Öte yandan Osmaneli- Bilecik arasın indi bindi 60 TL oldu. - BİLECİK