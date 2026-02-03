Haberler

Şehir içi minibüs ücretlerine zam geldi

Güncelleme:
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde minibüs ücretlerine yapılan zamla birlikte şehir içi ve şehirlerarası yolculuk fiyatları yükseldi. Tam biletler 23 TL, öğrenci biletleri 18 TL oldu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde şehir içi minibüs ücretlerine zam geldi.

Osmaneli S.S. 2 Nolu Osmaneli Otobüsçüleri ve Minibüsçüleri Kooperatifinin zam talebi karşılık bulurken, şehir içi ve şehirlerarası minibüs ücretlerine zam geldi. Buna göre şehir içi minibüs ücretleri tam 23, öğrenci 18 TL oldu. Bilecik-Osmaneli midibüs ücretleri tam 120'den 140 TL, öğrenci 110 TL'den 130 TL oldu. Osmaneli- Adapazarı hattı ise, tam 220 TL öğrenci 200 TL olarak zamlandı. Osmaneli-İznik arası tam 150 TL, öğrenci ise 140 TL'ye çıktı.

Öte yandan Osmaneli- Bilecik arasın indi bindi 60 TL oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

