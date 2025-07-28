Osmancık'ta Baltacı Mehmed Paşa Anıt Mezarı Açıldı, Hatıra Madalyonları İlgi Gördü

Çorum'un Osmancık ilçesinde Baltacı Mehmed Paşa'nın onuruna inşa edilen anıt mezarın açılışında Darphane tarafından basılan bronz hatıra madalyon paralar hediye edildi. Hatıra madalyon paralar özellikle koleksiyonerler tarafından yoğun ilgi gördü.

Osmanlı Sadrazamı Baltacı Mehmed Paşa'nın memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde inşa edilen anıt mezarı için tören düzenlendi. Prut Zaferi'nin yıl dönümünde Osmancık Gazeteciler Cemiyeti (OGC) ve Bilal Çevrim Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı (BİÇEV) iş birliğiyle düzenlenen törende, Limni Adası'ndan getirilen toprak mezara serpilirken, protokol üyeleri ve davetlilere Darphane tarafından bastırılan bronz hatıra madalyon paralar hediye edildi. Madalyon paralara koleksiyonerler de yoğun ilgi gösterdi. Kayseri'den gelen koleksiyoner Osman Arık, Mehmed Paşa'nın anısına bastırılan bronz hatıra madalyonu koleksiyonuna ekledi.

"Bir oğlum, bir kızım var bende onların devam ettirmelerini istiyorum"

Babasından devraldığı ve geliştirdiği koleksiyonunu kızı ve oğluna bırakmak istediğini söyleyen Osman Arık, "Koleksiyona babamdan kalan paralar ile başladım. Babam yıllarca biriktirdiği koleksiyonunu ilerletmem için bana verdi. Bir oğlum, bir kızım var, ben de onların devam ettirmelerini istiyorum" dedi.

"Koleksiyonuma son olarak Baltacı Mehmed Paşa anısına yapılan hatıra madalyonları ekledim"

Osmanlı padişahlarının, paşalarının başta olmak üzere birçok hatıra para ve madalyonun koleksiyonuna eklediğini belirten Arık, "Koleksiyonuma son olarak Baltacı Mehmed Paşa anısına yapılan hatıra madalyonları ekledim. Yaklaşık 75 adet madalyon bulunmaktadır. Kağıt, madeni ve hatıra olmak üzere bine yakın para var. Türkiye-Gürcistan Diplomatik İlişkilerinin 30. yıl madalyonu var. 30 adet basılmış ve şu ana kadar 2 tanesini görebildim ancak temin edemedim. İlk hedefim onları almak olacak" dedi. - ÇORUM