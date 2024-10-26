Ortaca'da Tarım Müdürlüğü'nden Makineli Hasat ve Zararlı Kontrolü

Ortaca'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, makineli hasat ve zararlı kontrolü çalışmalarını gerçekleştirdi.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Faaliyetleri kapsamında pamuk ve pikan cevizi üretiminde önemli kontroller gerçekleştirdi. Pamukta makineli hasat kontrolleri başarıyla tamamlanırken, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) çerçevesinde alet ekipman desteğinden yararlanan üreticilerin makineleri de denetlendi. Ayrıca, pikan cevizi bahçelerinde de hastalık ve zararlılara karşı kapsamlı kontroller yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yapılan kontrollerin üretim kalitesini artırmayı ve çiftçilerin karşılaşabileceği olumsuzlukların önüne geçmeyi hedeflediğini belirtti. - MUĞLA