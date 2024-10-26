Üye Girişi
Haberler

Ortaca'da Tarım Müdürlüğü'nden Makineli Hasat ve Zararlı Kontrolü

Ortaca'da Tarım Müdürlüğü'nden Makineli Hasat ve Zararlı Kontrolü
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, pamuk ve pikan cevizi üretiminde makineli hasat ve zararlı kontrolü çalışmaları gerçekleştirdi. Kontrollere, kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programı çerçevesinde alet ekipman desteği alan üreticilerin makineleri de dahil edildi.

Ortaca'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, makineli hasat ve zararlı kontrolü çalışmalarını gerçekleştirdi.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Faaliyetleri kapsamında pamuk ve pikan cevizi üretiminde önemli kontroller gerçekleştirdi. Pamukta makineli hasat kontrolleri başarıyla tamamlanırken, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) çerçevesinde alet ekipman desteğinden yararlanan üreticilerin makineleri de denetlendi. Ayrıca, pikan cevizi bahçelerinde de hastalık ve zararlılara karşı kapsamlı kontroller yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yapılan kontrollerin üretim kalitesini artırmayı ve çiftçilerin karşılaşabileceği olumsuzlukların önüne geçmeyi hedeflediğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Çiftçilik Ekonomi Ortaca Yerel Yaşam Tarım

Öcalan'a 'Gelsin Meclis'te konuşsun' diyen Bahçeli'den yeni mesajlar

Öcalan'a "Gelsin Meclis'te konuşsun" diyen Bahçeli'den yeni mesajlar

 İsrail: Misilleme operasyonunun adı 'Tövbe günleri'

İsrail'in "operasyon" olarak tanımladığı saldırının adı epey ilginç

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına Erdoğan neden sessiz kaldı? Yavaş'ın dikkat çeken bir tespiti var

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden sessiz? Yavaş'ın bir tespiti var
Mezarlıkta 3 kadını katleden babanın ilk sözleri: Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum

İşte mezarlıkta 3 kadını katleden babanın ilk sözleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
27 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Balık, Boğa, Akrep burcu yorumu! 27 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.