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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 6 kırsal kalkınma projesini başarılı buldu

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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 6 kırsal kalkınma projesini başarılı buldu
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Anadoludakiler-Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı kapsamında bu dönem 6 projeyi başarılı buldu. Projeler, TR72 Bölgesi'nde kırsal kalkınma çalışmalarını yürüten kurumların kapasitesini güçlendirmeyi ve yerel değerlerin korunmasını amaçlıyor.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın Anadoludakiler-Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı kapsamında bu dönem 6 proje başarılı bulundu. Projeler, TR72 Bölgesi'nde kırsal kalkınma çalışmalarını yürüten kurumların bilgi ve uygulama kapasitesini güçlendirmeyi, yerel değerlerin korunmasını ve bölge ekonomisine katkısının artırılmasını amaçlıyor.

Başarılı bulunan projeler; insan kaynağının geliştirilmesi, dijital araçların ve yenilikçi teknolojilerin kullanımı, doğal ve kültürel mirasın korunması ve kırsal alanların ihtiyaçlarına yönelik kurumsal hazırlıkların güçlendirilmesi gibi ortak hedeflerde buluşuyor. Eğitim ve uzman desteğiyle edinilecek bilgi ve yöntemlerin kurumların çalışma süreçlerinde kullanılması, proje çıktılarının da faaliyet dönemi sonrasında sürdürülebilmesi bekleniyor.

Teknik Destek Programı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ajanslar tarafından yürütülen Anadoludakiler Projesi'nin yerel üretim bilgisini, ürünleri ve kültürel birikimi koruyup görünür kılma hedefini destekleyecek kurumsal ve bireysel kapasitenin geliştirilmesine de katkı sağlıyor. Dijital tanıtım ve belgeleme becerilerinin artırılması, yerel değerlerin niteliğinin ve yöreyle bağının ortaya konulması; bu değerlerin tanıtımını ve ekonomik hayata katılımını destekliyor. Böylece teknik destek faaliyetleri, Anadoludakiler Projesi'nin yerel potansiyeli öne çıkarma hedefiyle kırsal alandaki kurumsal ve bireysel yetkinlikleri buluşturuyor.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, program kapsamında başarılı bulunan projelere ilişkin, "Başarılı bulunan altı proje, kırsal alandaki farklı ihtiyaçlara yönelik bilgi ve uygulama kapasitesini geliştirecek. Teknik destekler aracılığıyla kurumların kendi çalışma alanlarında uzmanlık kazanmasını ve edindikleri bilgi ile yöntemleri proje sürecinin ardından da kullanabilmesini amaçlıyoruz. Projelerin, bölgedeki kırsal kalkınma çalışmalarına kalıcı katkı sunacağına inanıyorum" dedi.

Projelerin uygulama sürecinin, TR72 Bölgesi'nde kurumların çalışma kapasitesini güçlendirmesi ve yerel potansiyelin kalkınma süreçlerinde daha etkin değerlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Kırsal alanda geliştirilecek bilgi, beceri ve uygulama deneyiminin yaygınlaşmasıyla programın bölgesel kalkınmaya katkısının sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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