Ordu Kumru'da fındık üreticisi, yağış nedeniyle mahsulünü serada kurutuyor

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Ordu'da etkili olan yağışlı hava, fındık üreticisinin kurutma mesaisini de zorlaştırdı. Harmanda fındığını kurutamayan üretici, çözümü serasında buldu.

Kumru ilçesinin Erikçeli Mahallesi'nde yaşayan Senayi Of, hasadını yaptığı fındıkları patoza verdikten sonra harmanda kurutmaya başladı. Ancak bölgede etkili olan yağış nedeniyle ürününü kurutmakta zorlanan Of, mahsulünü yağmurdan korumak için serasını kullanmaya karar verdi. Seradaki domatesleri söken Of, fındıkları sera içerisine sererek kurutmaya başladı. Sıcak ortamdan faydalanan üretici, günün belirli saatlerinde seraya girerek fındıkları karıştırıyor ve daha iyi kurumasını sağlıyor.

Fındıklarını bu yöntemle kurutmaya çalıştığını belirten Senayi Of, "Yağmurdan dolayı fındığımızı kurutamıyoruz. Seramızdaki domatesleri söktük ve serayı fındık kurutma alanı olarak kullanmaya başladık. Şu anda fındığımızı kurutmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı