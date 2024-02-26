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Ordu Dağcılık Kulübü Üyeleri Şelalelerde Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirdi

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Ordu Dağcılık Kulübü üyesi dağcılar, Altınordu ilçesi Örencik Mahallesi'nde bulunan şelalelerde doğa yürüyüşü etkinlikleri gerçekleştirdi. Toplamda 58 sporcunun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, dağcılar doğal güzelliklerin tadını çıkardı.

Ordu Dağcılık Kulübü (ODAK) üyesi dağcılar, Altınordu ilçesi Örencik Mahallesi'nde bulunan şelalelerde doğa yürüyüşü etkinlikleri gerçekleştirdi.

Toplamda 58 sporcunun katılımıyla Altınordu ilçesi Kayadibi Mahallesi'nden başlayan yürüyüş, Günören Mahallesi, Dişkaya ve Sayaca Kalesi arasından geçen Civil Deresi yatağından devam ederek, Örencik Şelaleleri'ne kadar sürdü. Dağcılar, burada verilen molanın ardından vadideki birçok eski su değirmenleri kalıntıları ve şelaleler inceledi, ormanlık alan içerisinde parkurda dik yamaçlardan tırmanarak, Acısu Deresi'ne çıktı. Burada da bir müddet mola veren dağcılar, sonrasında kayın ormanları içerisinden 11 kilometrelik parkuru, mahallenin zirvesindeki Tekkiraz mevkisinde sonlandırdı. Burada sporculara köy derneği tarafından hazırlanan haşlanmış patates, peynir, pekmezi ve çay ikramı yapıldı.

Ordu Dağcılık Kulübü Başkanı Yılmaz Seferoğlu, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Şenocak ve Kulüp Yöneticisi Şinasi Duman, Köy Dernek Başkanı Ali Gürel ve ekibine ikramlarından ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Katılım sağlayan sporcular, doğal güzellikler karşısında hayran kaldıklarını, aynı parkuru yeniden tekrar etmek istediklerini söylediler. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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