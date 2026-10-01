OMÜ'de hastalık ve zararlılara dayanıklı kestane çeşitlerinde hasat başladı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi bünyesindeki Ali Nihat Gökyiğit Araştırma Merkezi'nde, kestane üretimini tehdit eden hastalık ve zararlılara karşı geliştirilen dayanıklı çeşitlerde hasat başladı.

OMÜ Ziraat Fakültesi tarafından uzun süreli ıslah çalışmaları sonucunda geliştirilen Akyüz, Ali Nihat, Betizak ve Marigoule isimli kestane çeşitlerinin yetiştirildiği 25 dönümlük alanda hasat çalışmaları sürüyor. İri taneleri ve lezzet özellikleriyle dikkat çeken çeşitlerin hasadı, aynı zamanda araştırma merkezindeki deneme çalışmalarının önemli aşamalarından birini oluşturuyor. Hasadı yapılan kestaneler üniversitenin girişinde satışa sunuluyor.

OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar, araştırma merkezinde 2010 yılından bu yana çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Buranın resmi açılışı 2014 yılında yapıldı. Burada farklı kestane türleri ve melezleri var. Biz de bu farklı genetik kaynaklar içerisinde araştırmalar yaptık. Bu araştırmalar neticesinde hastalık ve zararlılara, özellikle kestane kanseri ve kestane galeri güvesi gibi etmenlere karşı dayanıklı çeşitler geliştirdik ve bu çeşitlerle özellikle üretim yapıyoruz" dedi.

"Yeni çeşitlerin denemeleri sürüyor"

Bir yandan mevcut çeşitlerin üretimini sürdürürken diğer yandan yeni çeşit adaylarının denemelerine devam ettiklerini ifade eden Serdar, "Bir taraftan mevcut çeşitlerle üretim yaparken bir taraftan da yeni çeşit adaylarımız var. Bunların denemeleri devam ediyor. Halen yaptığımız çalışmalar neticesinde Betizak, aslında Avrupa kökenli, Fransa kökenli bir kestane çeşidi. Burada tescilini yaptık, sertifikalı fidan üretimi amacıyla. Diğer taraftan Macit 55, Ali Nihat gibi çeşitlerin de tescil işlemleri burada yapılan denemeler sonucunda tamamlanmış oldu" diye konuştu.

"Hasat yaklaşık 10 gün önce başladı"

Bu yıl kestane hasadının geciktiğini belirten Serdar, erkenci çeşitlerin hasadının tamamlanmaya başladığını söyledi. Serdar, "Bu sene kestane hasadı biraz gecikti. Yaklaşık 10 gün önce hasat işlemlerine başladık. Önce erkenci kestane çeşitleri olan Akyüz, Ali Nihat ve Macit 55 hasat olgunluğuna erişti. Betizak çeşidi de tam hasat olgunluğuna geldi diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Hasadın önümüzdeki haftalarda da devam edeceğini aktaran Serdar, "Önümüzdeki haftalarda da Marigoule çeşidinin, daha sonraki hafta ise Erfelek çeşidinin hasadını yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı