Ömer Faruk Özgelen, Bursa Karası İncirini Erzurum'da Yetiştirdi

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan Ömer Faruk Özgelen'in Bursa'dan getirerek bahçesine diktiği Bursa karası inciri meyve verdi.

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan Ömer Faruk Özgelen, Bursa'dan getirdiği incir fidesini bahçesine dikerek yetiştirmeyi başardı. 'Bursa karası' olarak bilinen meşhur incir, Doğu Anadolu'nun sert ikliminde de büyüyerek herkesi şaşırttı.

Tanesi 250-300 grama kadar ulaşabilen incir, hem büyüklüğü hem de aromasıyla dikkat çekiyor. Özellikle Kraliçe Elizabeth'in, ölmeden önce akşam yemeği için Bursa'dan özel jetle getirttiği incir olarak bilinen bu tür, şimdi Erzurum'da da yetişmesiyle ilgi odağı oldu.

Lezzetiyle damaklarda iz bırakan Bursa karası inciri, bölge halkından da yoğun talep görüyor. - ERZURUM