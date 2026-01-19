Haberler

Yeni başkan Ömer Erken oldu

Güncelleme:
Bilecik Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Olağan Genel Kurulu'nda Ömer Erken, 191 oy alarak yeni başkan seçildi. Mevcut başkan Mehmet Baş ise 116 oyda kaldı.

Bilecik Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni başkanı Ömer Erken oldu.

Bilecik Öğretmenevi'nde düzenlenen Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mehmet Baş ve aday olan Ömer Erken yarıştı. 313 üyenin sandığı gittiği seçimde 191 oy alan Ömer Erken Bilecik Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni başkanı oldu. Mehmet Baş 116 alırken, 6 oy geçersiz sayıldı.

Ömer Erken başkanlığındaki yönetim kurulunda Yılmaz Kılıç, Mahmut Yıldız, İlhan Elmas, Aytaç Sert, Gökhan Güney ve Cüneyt Uluhan yer aldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
