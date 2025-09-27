Haberler

Oltu Canlı Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı

Oltu Canlı Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı
Oltu ilçesinde şap hastalığı nedeniyle yaklaşık üç aydır kapalı olan Canlı Hayvan Pazarı, yeniden açılarak eski hareketli günlerine dönmeye başladı. Üreticiler uzun süren durgunluğun ardından yeniden satışlara başlamanın rahatlığını yaşarken, pazarın açılması bölge ekonomisine de canlılık kattı.

Her hafta sonu kurulan Oltu Canlı Hayvan Pazarı, bu hafta da yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Pazarın açılmasıyla birlikte büyükbaş hayvan satışlarında da hareketlilik gözlendi. Pazarda düve ve inekler 80 bin ile 100 bin lira arasında, tosunlar ise 125 bin liradan satışa sunuldu. Alıcı ve satıcılar arasında yoğun pazarlıkların yaşandığı pazar, uzun süredir beklenen canlılığı yeniden kazandı.

Hayvan üreticileri, şap hastalığı nedeniyle yaşanan zor günlerin geride kaldığını belirterek, pazarın açılmasının hem üreticiye hem de bölge esnafına büyük katkı sağladığını ifade ettiler.

Yetkililer ise şap hastalığına karşı önlemlerin devam ettiğini ve pazara girişlerde denetimlerin sürdüğünü belirtti. - ERZURUM

