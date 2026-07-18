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15 yıl önce 'İş Bulacağız' diye Ankara'ya götürüldü, hayatı karardı

15 yıl önce 'İş Bulacağız' diye Ankara'ya götürüldü, hayatı karardı
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Zonguldak'ta 61 yaşındaki Kibar Kavak, okuma yazma bilmemesinden faydalanılarak arkadaşı tarafından Ankara'ya götürülüp adına şirket kuruldu. Vergi borçları yüzünden defalarca cezaevine giren Kavak'ın engelli maaşı da kesildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Yeni Mahalle Teceller mevkiinde ikamet eden 61 yaşındaki Kibar Kavak isimli vatandaş yaklaşık 15 yıl önce okuma-yazma bilmediğinden dolayı "Sana iş bulacağız" denilerek arkadaşı tarafından Ankara'ya götürülerek dolandırıldı. Üzerine kayıtlı sayısız şirket kurulunca defalarca cezaevine giren talihsiz adamın adeta dünyası başına yıkıldı.

Yıllar önce "Sana iş bulacağız" denilerek Ankara'ya götürüldüğünü iddia eden Kibar Kavak isimli vatandaş, okuma yazma bilmemesinden faydalanılarak adına şirket açıldığını öne sürdü. Bu nedenle yıllardır vergi borçlarıyla mücadele ettiğini belirten vatandaş, engelli maaşının da kesildiğini söyledi.

Yaşadıklarını anlatan ve mağdur durumda kalan Kavak, "Bundan 10-15 yıl önce beni Ankara'ya götürdüler. Okuma yazmam olmadığı için kandırdılar ve üzerime şirket açtılar. Daha sonra vergi borçları gelmeye başladı. Engelli maaşım kesildi. Şimdi bir ekmeğe muhtaç halde yaşıyorum. Çocuklarım ve ailem beni terk etti, tek başıma kaldım" dedi.

Mahalle muhtarının kendisine destek olduğunu ifade eden Kibar Kavak, "Allah muhtarımızdan razı olsun. Yiyecek ve temel ihtiyaçlarım konusunda bana yardımcı oluyor. Onun dışında kimsem yok. Borçlar yüzünden üç ay, iki ay, bir ay, bazen altı ay cezaevinde kaldım. Çıkıyorum, yine vergi borcu geliyor, yine götürüyorlar. Borcu ödesem bile geçinecek param kalmıyor" ifadelerini kullandı.

Kendisini Ankara'ya götüren kişi hakkında dava açtığını söyleyen Kavak, "Beni kandırıp üzerime şirket açtılar. Dava ettim. Bir süre cezaevinde yattı ancak avukat tutup çıktı. Benim avukat tutacak param yoktu. Okuma yazma bilmediğim için bana imza attırdılar. Eğer okuyup yazabilseydim böyle bir belgeye asla imza atmazdım" diyerek yetkililerden yardım istedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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