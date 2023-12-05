Okul Sporları Gençler Voleybol Grup Müsabakaları Karabük'te Başladı

Karabük'te düzenlenen okul sporları gençler voleybol grup müsabakaları, açılış seremonisiyle başladı. 10 il, 22 kulüp ve 300 sporcu, hakem ve idarecinin katıldığı müsabakalar üç gün sürecek.

- Okul Sporları Gençler Voleybol Grup Müsabakaları açılış seremonisi Karabük'te yapıldı

KARABÜK - Karabük'te okul sporları gençler voleybol kız ve erkek grup müsabakaları, açılış seremonisinin ardından başladı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış seremonisinin ardından üç gün sürecek olan müsabakalar başladı. Karabük'te üç gün sürecek olan ve Türkiye'nin dört bir yanından 10 il, 22 kulüp, 300 sporcu, hakem ve idarecinin katılım sağladığı 'Okul Sporları Gençler Voleybol Grup' müsabakaları, Yenimahalle Spor Salonu ve Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, açılış konuşmasında 2023-2024 eğitim-öğretim yılına devam ettiklerini belirterek, okullarda akademik başarıların çok önemli olduğunu ancak bununla beraber gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de bulunmasını istediklerini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, son yıllarda yapmış oldukları organizasyonlarla Karabük'ün 'spor kenti' olarak tanınmasını da sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ise konuşmasında, üniversitelerin akademik başarıların yanında öğrencilere sanatsal, kültürel ve sportif yönlerinin olup olmadıklarını da sorduklarını belirtti. Bu tarz çok yönlü bireyler olmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Şahin turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.

Açılış seremonisine Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Karabük Müdürü Mustafa Çalış, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin, Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu, şube müdürleri, okul sporları tertip komitesi, teknik heyetler ve sporcular katıldı.

Çekilen toplu fotoğraf sonrası müsabakalar başladı.