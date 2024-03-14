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Adıyaman'da Okullarda Sağlıklı Beslenme Programı Uygulandı

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Adıyaman'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum' programı kapsamında öğrenciler, ders öncesi spor yaparak derse girdi. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, çocukların sağlıklı büyümesini desteklemek için yapılan fiziksel etkinliklere katıldı ve öğretmenlerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" programı kapsamında Adıyaman'da okullarda öğrenciler ders öncesi spor yaparak derse girdi.

Milli Eğitim Bakanlığının, "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" programı ile çocukların fiziksel ve sosyal büyüme şartlarını geliştirmek ve okul ve kurumlarda çalışan personel ve öğrencilerin hareketli yaşama teşvik amaçlanıyor.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, bu çerçevede Şehit Taha Uluçay İlkokulunu ziyaret ederek geleceğimizin temelini oluşturan çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesini desteklemek için yapılan fiziksel etkinlik çalışmalarına katıldı. Öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte fiziksel etkinlikler yaparak coşkularına ortak oldu.

Etkinlik sonrasında Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğretmenler odasında idareci ve öğretmenlerle bir araya geldi. İdareci ve öğretmenlerle yapılan eğitim çalışmaları hakkında bilgi alan İl Müdürü Ali Tosun, öğrencilerimizin hem zihinsel hem de fiziksel açıdan sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için Bakanlığımız tarafından yürütülen bu çalışmalar konusunda özverili çalışmalar yürüten tüm okul idarelerimize ve öğretmenlerimize teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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