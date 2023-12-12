Offroad tutkunları İstanbul'da buluştu

İstanbul'da offroad tutkunları Çatalca'da düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek ortaya renkli görüntüler çıkarttı. Yüz aracın katıldığı etkinlikte çamura saplanan bazı araçlar traktörler ile kurtarıldı.

Dev tekerlekli modifiye edilmiş araçlar ile Çatalca Dağyenice'de offroad tutkunları bir araya geldi. Etkinlikte ilk olarak Alaiye Şehitliği'ne gidilerek anma töreni gerçekleştirildi. Törende açılan Türk bayrağı ise havadan çekilen görüntülere yansıdı. Daha sonra 100 araç, Çatalca'da özel olarak hazırlanmış parkura konvoy halinde gitti. Parkurda çamurla dolu olan 5 metrelik derin çukurlara araçlar çıkmak için kıyasıya mücadele verdi. Bazı araçlar çamura saplanırken onları kurtarmak için traktörler devreye girdi. Çamura bulanan araçların kurtulma çabaları offroad tutkunları tarafından merakla izlendi. Gün boyu süren etkinlik havanın kararması ile sona erdi. - İSTANBUL