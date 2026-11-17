Nvidia'nın eski Ceo'su Jensen Huang, istifasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Ceo olarak görevime dönmekten onur duyarım" dedi.

ABD makamlarının Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğundan şüphelendiği bir kadınla evlilik dışı ilişkisi ortaya çıkan Nvidia'nın eski Ceo'su Jensen Huang istifasının ardından ilk kez açıklama yaptı. Huang, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Özel hayatımda ciddi hatalar yaptım. Yönetim Kurulu için derin üzüntü duyduğum sorunlara yol açtım. Hatalarımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum" dedi.

Nvidia çalışanlarından, yatırımcılardan ve diğer kişilerden CEO olarak görevine dönmesi yönünde çok sayıda telefon aldığını belirten Huang, "Şirket karmaşık teknoloji, piyasa, rekabet ve jeopolitik dinamiklerle mücadele ederken birçok kişi doğrudan benimle iletişime geçmeye devam ediyor. Yönetim kurulu, geri dönmemin hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, şirketimizin ve ABD'nin çıkarına olacağına karar verirse bu çağrılara yanıt vermekten ve CEO olarak görevime dönmekten onur duyarım" ifadelerini kullandı.

Huang, 3 Aralık'ta ABD Senatosu'na ifade verecek

Geçtiğimiz hafta sonu, Huang'ın şirketteki görevine iade edilmesini talep eden bir imza kampanyası da internette dolaşıma girdi. Ancak Nvidia Yönetim Kurulu, Huang'ı şirketin başına yeniden getirmeyi değerlendirmiyor. Huang'ın bu aşamada görevine dönmesi ihtimali düşük görünüyor. Nvidia'nın yürüttüğü şirket içi soruşturmanın yanı sıra Huang, Çin casusu olduğundan şüphelenilen Alice Huang ile yaşadığı ilişkiyle ilgili olarak 3 Aralık'ta Senato komitesi önünde ifade vermeye çağrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı