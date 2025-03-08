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Nusret Gökçe'den Erzurum'a Ücretsiz İftar Hizmeti

Nusret Gökçe'den Erzurum'a Ücretsiz İftar Hizmeti
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Dünyaca ünlü iş insanı Nusret Gökçe, Erzurum'un Şenkaya ilçesinde annesi ve babasının adına yaptırdığı cami ve külliye önünde her gün 350 kişiye ücretsiz iftar yemeği veriyor. Bu anlamlı hizmet yöre halkı tarafından büyük takdirle karşılanıyor.

Dünyaca ünlü iş insanı Nusret Gökçe, Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yer alan Paşalı Mahallesinde, annesi Fatma ve babası Faik Gökçe'nin adına yaptırdığı cami ve külliye önünde her gün ücretsiz iftar yemeği veriyor.

Yaklaşık dört yıldır sürdürülen bu anlamlı hizmet, yöre halkı tarafından büyük bir takdirle karşılanıyor.

Nusret Gökçe'nin Paşalı Mahallesindeki devasa iftar çadırında, günlük olarak 350 kişiye kadar ücretsiz iftar yemeği sunuluyor. Yöre halkı, bu hizmetten son derece memnun olduklarını dile getiriyor. Camii ve külliye çevresindeki mahallelerden gelenler ile yoldan geçen yolcular, iftarlarını burada açıyor ve sonrasında çay ikramları ile hoş bir sohbet ortamı oluşturuluyor.

Gökçe'nin başlattığı bu geleneksel iftar hizmeti, bölge halkı için sadece bir yemek değil, aynı zamanda dayanışma ve yardımlaşmanın güçlü bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Vatandaşlar Nusret Gökçe'yi de kısa zamanda aralarında görmek istediklerini belirtiyorlar. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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