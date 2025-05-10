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Norveç Derileriyle Üretilen Erzincan Tulumları Türkiye'ye Ekonomik Katkı Sağlıyor

Norveç Derileriyle Üretilen Erzincan Tulumları Türkiye'ye Ekonomik Katkı Sağlıyor
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Erzincan'da üretilen Norveç derilerinden yapılan özel tulumlar, Türkiye genelindeki peynir üreticilerine ulaştırılarak şehre ekonomik katkı sağlıyor. Geleneksel üretim modern işleme ile birleşerek, Erzincan tulum peyniri geleneğini yaşatıyor.

Norveç'ten Erzincan'a, Erzincan'dan Türkiye'ye uzanan ekonomik değer: ' Erzincan Deri Tulum'

ERZİNCAN - Erzincan'da üretilen ve Norveç derilerinden yapılan özel tulumlar, Türkiye genelindeki peynir üreticilerine ulaştırılarak şehre ekonomik katkı sağlıyor. Geleneksel üretim, modern işleme ile birleşiyor.

Erzincan, sadece iki ilde üretimi yapılan özel deri tulumlarıyla hem geleneksel peynir üretimine katkı sağlıyor hem de ülke ekonomisine değer katıyor. Yüzlerce yıllık tulum peyniri geleneğini sürdüren Erzincan'da, Norveç'ten ithal edilen özel deriler, bölgedeki deri işleme tesislerinde özenle hazırlanarak tulum haline getiriliyor.

İşlenen bu tulumlar, başta Erzincan tulum peyniri üretiminde olmak üzere, Türkiye'nin farklı illerinde kullanılıyor. Çorum, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Malatya, Van, Bingöl, İstanbul, Mardin ve Adana gibi birçok şehre gönderilen tulumlar, hem üreticilere yüksek kaliteli saklama imkanı sunuyor hem de Erzincan ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan işletme sahibi Onur Eraslan; "Norveç'ten başlıyor bizim derilerimizin yolculuğu. Dünyanın en doğal beyaz koyunların derisini getiriyoruz. Erzincan'da önce bunları uzun tüylerinden arındırıyoruz, daha sonra pres makinelerimizde istenilen ebatlarda kesiyoruz, daha sonra bunları dinlendiriyoruz, mayalanıyorlar, sonra dikişe alıyoruz. Özel makinalarda derileri dikiyoruz, derilerimiz bir kalite kontrol sürecinden geçiyor, daha sonra paketlenip müşterilerimiz için hazır hale geliyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KÜÇÜKKAYA - Yerel
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