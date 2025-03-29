Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama

Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi

CHP lideri Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek

Direksiyon başında bunu yapan yandı
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar

İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar

Niğde Üniversitesinde Bilim ve Sanat Etkinliği Düzenlendi

Niğde Üniversitesinde Bilim ve Sanat Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde gerçekleşen 'Tabula-Bilim Etkinliği'nde öğrenciler, bilim, iletişim, ekonomi ve sanat kavramlarını eğlenceli bir şekilde öğrenme fırsatı buldular. Etkinlik sonunda en başarılı gruba ödüller verildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Bilim İletişim Öğrenci Kulübü ile Ekonomi ve Sanat Öğrenci Kulübü ortaklığında "Tabula-Bilim Etkinliği" düzenlendi.

bilim, iletişim, ekonomi ve sanat alanlarındaki kavramların tabu oyunuyla eğlenerek öğrenilmesinin amaçlandığı etkinlikte, öğrenciler yarışarak eğlenceli vakit geçirdiler. İlgi gören etkinlikte öğrenciler, önceden hazırlanmış farklı kartlarda bulunan bilim, iletişim, ekonomi ve sanat alanlarındaki kavramları, belirli süre içinde ve yasaklı kelimeleri kullanmadan anlattılar. Böylece öğrenciler, bilimsel kavramları fikirlerle anlatabilirken aynı zamanda kavramları eğlenceli bir biçimde öğrenme fırsatı yakaladılar.

Etkinliğin sonunda en çok doğru kavramı anlatabilen sanat grubuna Bilim İletişim Kulübü ile Ekonomi ve Sanat Kulübü tarafından ödülleri verildi. Bilim İletişim Öğrenci Kulübü Başkanı İpek Türkoğlu ve Ekonomi ve Sanat Kulübü Başkanı İlkay Aykaç, "Etkinliğin sonunda katılımcıların bilimsel kavramları öğrenirken aynı zamanda çok eğlendiklerini belirterek, bu tür eğlenceli etkinlikleri ilerleyen dönemlerde daha da fazla gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundular. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.